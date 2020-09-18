Xiaomi Mi 10T Pro — Snapdragon 865, 144-герцевый экран с AdaptiveSync и 108-Мп камера при цене €699

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На текущий момент линейка смартфонов Xiaomi Mi 10 представлена шестью моделями — международными Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G + китайскими Mi 10 Youth Edition и Mi 10 Ultra. Вскоре к вышеперечисленным моделям присоединятся еще две новые с глобальной пропиской — Mi 10T и Mi 10T Pro (на смену прошлогодним Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro). И это будут не переименованные варианты уже выпущенных моделей, а новые смартфоны.

Старшая версия, согласно предыдущим утечкам, будет выделяться SoC Snapdragon 865, основной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп (в паре со сверхшириком на 20 Мп и телевиком на 12 Мп), 144-герцевым экраном диагональю 6,67 дюйма с поддержкой технологии адаптивной синхронизации изображения AdaptiveSync (есть у Galaxy Note20 Ultra, например) и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч.

Хорошо зарекомендовавший инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографию, сделанную, как он утверждает в розничном магазине Xiaomi. Фото подтверждает основные характеристики, а также раскрывает цену — €699. Если слова информатора окажутся правдой, то Xiaomi Mi 10T Pro имеет все шансы на успех при такой сочетании характеристик и цены.

По предварительным данным, младшая модель будет отличаться меньшим объемом ОЗУ — 6 ГБ против 8 ГБ у Pro, 64-мегапиксельной основной камерой и, вероятно, менее качественным дисплеем. Увы, пока подробного перечня характеристик нет.

Источник: Weibo