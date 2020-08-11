«Юбилейный» флагман Xiaomi Mi 10 Ultra представлен — зарядка 120 Вт по проводу (50 Вт по воздуху) и первое место в рейтинге DxOMark. Топовая версия 16/512 ГБ стоит $1000

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Как и было запланировано, сегодня в Китае глава компании Xiaomi Лей Цзунь представил юбилейный флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, все подробности о котором просочились в сеть еще до анонса. Новинкой производитель отметил свою десятую годовщину.

Xiaomi Mi 10 Ultra — новая топовая модель актуальной флагманской линейки Mi 10, дебютировавшей в начале года. Новинка выделяется крайне необычным дизайном задней панели — массивный вертикальный блок основной камеры в левом углу занимает чуть ли не четверть площади и заметно выступает над задней панелью.

Также Xiaomi Mi 10 Ultra предлагает ряд весьма существенных технических улучшению по сравнению с бывшей топовой моделью линейки Mi 10 Pro. Самое главное отличие — основная камера на четырех модулях, среди которых особняком стоит прямоугольный модуль с перископической оптикой, обеспечивающий 5-кратный оптический и 120-кратный гибридный зум.

Технические характеристики основной квадрокамеры Xiaomi Mi 10 Ultra:

Главный модуль (широкоугольный): сенсор Quad-Bayer формата 1/1.32 дюйма разрешением 48 Мп + объектив ƒ/1,85 (ЭФР 25 мм), PDAF и OIS.

Телефото 1: сенсор формата 1/2.56 дюйма разрешением 12 Мп + объектив ƒ/2,0 (ЭФР 50 мм), Dual-Pixel AF.

Телефото 2: сенсор Quad Bayer формата 1/2 дюйма разрешением 48 Мп + объектив ƒ/4,1 (ЭФР 120 мм) aperture, PDAF и OIS.

Ультраширокоугольный: сенсор формата 1/2.8 дюйма разрешением 20 Мп + объектив ƒ/2,2 (ЭФР 12 мм) с PDAF.

Двойная светодиодная вспышка.

Съемка видео: 8K 4320p при 30 к/с, 4K 2160p при 30/60 к/с.

Специалисты лаборатории DxOMark уже протестировали камеру Xiaomi Mi 10 Ultra и вынесли свой вердикт — смартфон стал новым королем рейтинга DxOMark (кто бы сомневался). По итогам тестирования Xiaomi Mi 10 Ultra получил 142 балла за работу с фотографиями и 109 баллов за видеосъемку. Общий результат — 130 баллов, что на два балла выше результата предыдущего лидера Huawei P40 Pro. Кому интересно, больше подробностей и примеры снимков можно найти в отчете на сайте DxOMark.

Также Xiaomi Mi 10 Ultra выделяется экраном OLED диагональю 6,67 дюйма разрешением FHD+ с поддержкой 10-разрядного представления цвета, частотой обновления 120 Гц, HDR 10+ и пиковой яркостью 1120 кд/м2.

В экран встроен и оптический сканер отпечатков пальцев и врезана одинарная фронтальная камера разрешением 20 Мп, расположенная в левом верхнем углу лицевой панели.

Аппаратным базисом Xiaomi Mi 10 Ultra выступает не разогнанная SoC Snapdragon 865+, а обычная Snapdragon 865, как у младших флагманов Xiaomi Mi 10. Отдельно на презентации выделили улучшенную систему жидкостного охлаждения LiquidCool 2.0, включающая шесть слоев графита и целых восемь температурных датчиков, чтобы лучше отводить тепло от процессора и других компонентов и держать максимальную нагрузку без снижения производительности в течение долгого времени. В AnTuTu результат Xiaomi Mi 10 Ultra составляет 660 000 баллов.

В топовой конфигурации объем ОЗУ достигает 16 ГБ, а флэш-памяти — 512 ГБ. Есть еще три конфигурации: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Во всех конфигурациях используется быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 Ultra — 4500 мА•ч. Пиковая мощность фирменной проводной зарядки достигает впечатляющие 120 Вт. Всего пяти минут зарядки хватит, чтобы зарядить аккумулятор емкостью 4500 мА•ч от 0 до 41%, а его полная зарядка займет всего 23 минут времени. Производитель заверяет, что после 800 циклов зарядки/разрядки аккумулятор сохранит не меньше 90% изначальной емкости. Беспроводная зарядка Xiaomi Mi 10 Ultra, характеризующаяся пиковой мощностью 50 Вт, позволяет полностью зарядить смартфон за 40 минут. Также есть беспроводная обратная зарядка других мобильных устройств с сертификацией Qi мощностью до 10 Вт.

Из остального можно отметить двухдиапазонный модуль Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с и модемом 5G/LTE, Bluetooth 5.1, поддержка NFC, двухдиапазонный GPS, разъем USB 2.0 Gen 1 Type-C, ИК-порт, стереодинамики и поддержку 24-битного звука с частотой дискретизации до 192 кГц.

Рамка Xiaomi Mi 10 Ultra изготовлена из алюминиевого сплава, а фронтальная оформлена закаленным Gorilla Glass 5, а задняя панель изготовлена из керамики. Габариты составляют 162,4×75,1×9,5 мм при массе 221,8 г. На смартфон установлена MIUI 12 на базе ОС Android 10.

Xiaomi Mi 10 Ultra предлагается в двух цветах: Obsidian Black и Mercury Silver. Также планируется выпуск специальной лимитированной версии Xiaomi Mi 10 Ultra Transparent Edition с «прозрачной» задней панелью. Оформить предзаказ в Китае можно уже сегодня, а реальные продажи стартуют 16 августа. Цены уже объявлены:

Ceramic Black

8+128 ГБ – ¥5299 (~$763)

8+256 ГБ – ¥5599 (~$806)

12+256 ГБ – ¥5999 (~$863)

16+512 ГБ – ¥6999 (~$1007)

8+128 ГБ – ¥5299 (~$763) 8+256 ГБ – ¥5599 (~$806) 12+256 ГБ – ¥5999 (~$863) 16+512 ГБ – ¥6999 (~$1007) Transparent Edition

8+128 ГБ – ¥5299 (~$763)

8+256 ГБ – ¥5599 (~$806)

12+256 ГБ – ¥5999 (~$863)

8+128 ГБ – ¥5299 (~$763) 8+256 ГБ – ¥5599 (~$806) 12+256 ГБ – ¥5999 (~$863) Bright Silver

16+512 ГБ – ¥6999 (~$1007)

Подробностей о выпуске Xiaomi Mi 10 Ultra за пределами Китая пока нет. Ожидается, что в ближайшее время Xiaomi проведет еще одну презентацию, где и будет анонсировала европейская версия Xiaomi Mi 10 Ultra.

Источник: Xiaomi