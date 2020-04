Новый субфлагман Xiaomi Mi 10 Youth Edition оказался улучшенной версией Xiaomi Mi 10 Lite при цене ниже $300

Вместе с новой фирменной оболочкой MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi сегодня в Китае дебютировал и младший представитель флагманской линейки Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Как и предполагалось, новый Mi 10 Youth Edition оказался улучшенной версией модели Xiaomi Mi 10 Lite, ранее дебютировавшей в Европе вместе с флагманскими Mi 10 и Mi 10 Pro.

Новый Xiaomi Mi 10 Youth Edition выделяется основной камерой, собранной из четырех модулей. Главный модуль такой же, как у Xiaomi Mi 10 Lite, который начнет продаваться в Украине в ближайшие недели по цене 9 999 грн, — на сенсоре 48 Мп (1/2″) с объективом ƒ/1,79 (6P) (ЭФР 25 мм). Но конфигурация камеры Xiaomi Mi 10 Youth Edition также включает «телевик» перископического типа, обеспечивающий 5-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум (15-122 мм), а также отдельный модуль для макросъемки (2-10 см). Четвертый модуль — сверхширокоугольный разрешением 8 Мп с диафрагмой ƒ/2,2 и углом обора 120°.

На презентации особо подчеркнули, что Xiaomi Mi 10 Youth Edition получил все возможности камеры флагманской серии Mi 10. Сюда входят 12 новых фильтров для популярной ИИ-функции смены неба, AI Magic Kaleidoscope, AI Magic Avatar (функция видеосъемки с «клонированием»), AI Magic Emoji, режим одновременно съемки на фронтлальную и основную камеры и даже последние алгоритмы AI + AR для Mi 10.

