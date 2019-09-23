Дешевле, чем в Европе. Xiaomi Mi 9 Lite можно заказать в Украине

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16 сентября в Xiaomi представила в Европе давно ожидаемый смартфон Xiaomi Mi 9 Lite. Теперь же стали известны условия его выпуска в Украине.

Напомним, под названием Xiaomi Mi 9 Lite скрывается международная версия смартфона Xiaomi CC9, выпущенной в Китае несколькими месяцами ранее вместе с младшей моделью Xiaomi CC9e (ее глобальный вариант — Xiaomi Mi A3 с чистым Android с июля продается в Украине (вот наш обзор)).

Купить смартфон Xiaomi Mi 9 Lite в Украине можно будет с 4 октября, а пока все желающие могут оформить предзаказ. Базовая версия Xiaomi Mi 9 Lite с 64 ГБ встроенной флэш-памяти оценена в 7799 грн, а версия с удвоенным объемом флэш-памяти — 8499 грн. Оперативной памяти в обоих случаях 6 ГБ. Для сравнения, стоимость Xiaomi Mi 9 Lite в Европе составляет 319 и 348 евро соответственно.

На выбор предлагаются белый, синий и серый варианты корпуса. Базовый Xiaomi Mi 9 Lite с 64 ГБ флэш-памяти в белом и синем цветах появится в украинском рознице чуть позже — с 17 октября.

Xiaomi Mi 9 Lite получил экран AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 1080×2340 пикселей с встроенным дактилоскопическим датчиком, тройную основную камеру с сенсорами разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а также фронтальную камеру на 32 Мп. Аппаратным базисом служит платформа Snapdragon 710. Аккумулятор имеет емкость 4030 мА•ч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также можно отметить модуль NFC и оболочку MIUI 10 на базе Android 9 Pie.

Источник: XiaomiUkraine