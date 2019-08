Обзор смартфона Xiaomi Mi A3

Недорогие смартфоны не обходятся без компромиссов, которые снижают конечную стоимость гаджета и позволяют ему стоить в разы меньше флагманских устройств. Но не всегда это означает, что пользователю достанется плохой аппарат, который ни на что не способен. Правда, сохранить равновесие достоинств и недостатков становится все сложнее, ведь требования пользователей с каждым новым смартфоном становятся все выше и выше. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о том, как у Xiaomi Mi A3 получается балансировать в борьбе с конкурентами.

Комплектация и первые впечатления

Набор сопроводительных аксессуаров у Mi A3 такой же, как у недавно побывавшего у нас Xiaomi Mi Play — зарядное устройство со съемным кабелем, «скрепка» и силиконовый чехол. У кейса есть достаточно редкая особенность — заглушка для USB-порта. Не уверен, что она сильно нужна, и в использовании она не очень удобна, ведь для зарядки смартфона придется ее постоянно открывать, а по прошествии какого-то времени она явно начнет изнашиваться и негативно повлияет на внешний вид чехла.

При настройке этой модели у пользователя будет ощущение работы с Pixel, а не Xiaomi. Благодаря Android One действительно приятнее работать с устройством с самого начала использования. Как минимум, тут не будет тревожить реклама в каких-то неожиданных местах системы. Да и работает смартфон достаточно шустро, как для своей стоимости. И это тот редкий случай, когда стандартную заставку рабочего стола не захотелось сразу поменять. Мелочь, конечно, но лично для меня приятная.

Дизайн и удобство использования

Как и преимущественное большинство новых смартфонов, Mi A3 придерживается концепции безрамочного экрана с вырезом-каплей. Чем дальше это заходит, тем больше смартфоны становятся похожими друг на друга и надев на него чехол, становится еще сложнее понять, какая именно перед нами модель. Все это относится и к нашему сегодняшнему гостю. Благо, размеры корпуса у него получились относительно небольшими — 153,48×71,85×8,48 мм, при весе в 174 грамма.

Стеклянный корпус смартфона, естественно, весь блестит. На темно-сером (Kind of Gray) варианте, который как раз и попал к нам, следы от пальцев практически незаметны. Из доступных опций еще есть два более интересных варианта оформления — белый (More than White), у которого на задней панели есть эффект перламутра, и синий (Not just Blue), под стеклом которого в зависимости от угла поворота появляются пара светлых волнистых линий.

Органы управления размещены стандартно и, как минимум в моем случае, вполне удобно. Правда, порт для наушников было бы хорошо переместить вниз. Но зато он есть и это уже хорошо. Кнопки недостаточно выступают из корпуса и в первое время не очень уверенно ощущаются, но привыкнув к их позиции, про этот вопрос вообще можно забыть. А заодно тут есть приятный бонус в виде ИК-порта для управления домашней техникой. Пару домашних телевизоров LG и Philips с его помощью удалось «приручить».

В использовании Mi A3 ожидаемо легко управляется, а ощущается подороже своей стоимости. Тут ему помогает и хорошая сборка, и правильно подобранные материалы корпуса. Но вот за сохранность, конечно, страшновато, ведь стекло, каким бы прочным его не называли, все равно достаточно легко разбивается или царапается, ровно как и глянцевые боковины со временем могут повредиться. Тут уже все зависит от степени аккуратности самого пользователя.

Дисплей

В то время, как многие представители такой ценовой категории получают IPS-матрицы, у Xiaomi Mi A3 — AMOLED. Производитель интересно указывает диагональ с точностью до тысячной — 6.088”. Соотношение сторон получилось 19.5:9. Естественно, тут есть и вырез, и закругленные углы, и не самая удачная попытка избавиться от рамок. Хотя выглядит это все симпатично, придирчивый пользователь все же быстро заметит, что разрешение дисплея тут всего HD (1560×720), чего на такой диагонали не совсем хватает. Хотя, думаю, есть достаточно много пользователей, которые вовсе не заметят в этом проблемы.

Картинка привычная для такого типа матрицы — насыщенности цветов больше, чем у IPS-матриц. Но они не «ядовитые». В отличии от фирменных прошивок на других смартфонах Xiaomi, тут не будет дополнительных профилей и настроек, например, цветовой температуры, а изначальная калибровка немного холоднее нормы. Опять же, как показывает практика, есть очень много пользователей, которым как раз больше нравится такие цвета, нежели стандартные значения. А для вечера, само собой, есть режим Night Light.

Наш колориметр показал максимальный уровень подсветки 359 кд/м². Под прямыми солнечными лучами с такой яркостью не очень комфортно и интуитивно хочется отвернуться, тем самым создать тень. Но в принципе, большая часть информации все равно остается читаемой. Минимальный уровень подсветки составил 15 кд/м². Могло бы быть и поменьше, хотя и сильно не ослепит. Датчик освещения не совсем корректный, поэтому к настройками обращаться придется чаще, чем хотелось бы. Но эти неудобства с подсветкой и невысокое разрешение, наверное, все, на что можно пожаловаться, ведь в остальном дисплей соответствует своей цене. При этом не сказал бы, что им неприятно пользоваться, он вполне нормальный.

Сканер отпечатков пальцев

У Mi A3 достаточно редкий вариант сканера отпечатков пальцев, как для такого уровня устройства. Он встроен под экраном, а не вынесен на заднюю панель или встроен в кнопке включения. Выглядит это интересно и футуристично, но работает не очень гладко.

Для начала, его позицию сложнее найти, чем в случае с емкостным вариантом, который физически ощущается под пальцем. Но даже если по нему сразу попасть, не факт, что он быстро сработает. При этом задержка бывает до пары секунд, что достаточно долго, в сравнении с обычными сканерами. Поэтому я бы предпочел классический вариант с датчиком на задней панели, но в принципе, и с оптическим можно смириться, его неторопливость все равно входит в привычку и со временем на ней не акцентируется внимание.

Но это не все варианты разблокировки, ведь фронтальная камера может распознать лицо владельца. Как обычно, это не очень безопасный способ блокировки устройства, камера не будет видеть в темноте и не распознает владельца в солнцезащитных очках. Тем не менее, в подходящих условиях она срабатывает чуть-чуть быстрее сканера и во многих случаях будет поудобнее.

Звук

Как уже упоминалось, смартфону не нужен переходник для наушников (благо, бюджетники пока не избавляются от классического разъема). Правда, в комплекте нет даже простенькой гарнитуры. У производителя есть неплохие и достаточно доступные варианты, но и существующие у пользователя наушники тоже подойдут. Например, подручные Monster Jamz звучат от смартфон весьма приятно, хотя и тише, чем от флагманов.

Основной динамик только один, стерео пока все еще остается в списке возможностей более дорогих смартфонов. Но единственный динамик у Mi A3 звучит достаточно хорошо. Он не хрипит на максимальной громкости, а «высокие» тона не издают неприятного писка, как это иногда бывает у подобных гаджетов. Такого звука хватает, чтобы озвучить какое-то видео в онлайне или звуки уведомление, но для музыки тут маловато баса.

С разговорным динамиком все неплохо, его хватает для телефонного разговора возле дороги. Микрофон без искажений обрабатывает голос, но работа системы шумоподавления слегка расстраивает. Звуки окружения она просто превращает в неразборчивый шум. Тем не менее, собеседник услышит пользователя, хоть и не совсем идеально.

Производительность и ПО

Любителям первозданного вида ОС Android такой смартфон явно должен понравиться, ведь к неплохой производительности тут прилагается быстрая система без доработок. Тут нет встроенной рекламы, что типично для фирменной MiUI. И тут же все выглядит ровно также, как на Google Pixel. Лично мне смартфон Xiaomi вот так нравится намного больше, и что очень удобно, для этого ничего не нужно делать, ведь таким он будет прямо из коробки.

Мощности нашему сегодняшнему гостю достаточно. Он работает с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 и видео Adreno 610. Подобные комбинации памяти недавно были только у флагманов: 4 ГБ ОЗУ и накопители емкостью 64 или 128 ГБ, которые можно дополнительно расширить картой памяти (но только вместо второй SIM-карты). Тут же есть поддержка LTE, ac-стандарта Wi-Fi, ИК-порт и Bluetooth 5.0. В этом списке очень не хватает только NFC. Но в любом случае, это очень классный набор характеристик, как для такой цены устройства.

В некоторых тестах результаты будут сравнимы с более дорогими смартфонами. При этом даже в требовательных играх можно получить хорошую производительность при высоких настройках графики. От устройства за 6000 гривен редко можно ожидать подобных возможностей. Естественно, в повседневной работе проблем не было замечено и чаще всего смартфон быстро исполняет задачи, переключается между приложениями, запускает игры и так далее. Сильного перегрева под нагрузкой нет, хотя корпус может становиться теплым, когда долго запущена игра.

Автономность

И даже батарейка не подводит смартфон. Встроенный аккумулятор емкостью 4030 мА•ч продержался в тесте автономности Geekbench больше восьми с половиной часов, что является очень неплохим результатом. В реальном использовании мне хватало гаджета на полтора дня. За целый рабочий день с типичной нагрузкой и больше пяти с половиной часов работы экрана в конце дня оставалось 50% заряда. Уверен, тем, кто поменьше пользуется смартфоном, не играет в игры и редко нуждается в навигаторе, удастся заряжать устройство раз в два дня.

Часто подобным смартфонам не свойственна поддержка Quick Charge, но Mi A3 как раз может. Другое дело, в комплекте ЗУ мощностью 10 Вт, а для быстрой зарядки потребуется 18. Так что для сокращения времени восстановления заряда нужно потратить немного больше денег. А от комплектного блока пустая батарея наполнится за 2 часа 15 минут, что тоже не очень долго, с учетом ее емкости.

Камеры

Двойной камерой в смартфоне уже давно никого не удивить, и недавним новшеством стал дополнительный объектив с супершироким углом в блоке камер. Этот тренд очень быстро перестал быть исключительно флагманским и теперь такие камеры есть и у недорогих гаджетов. У Mi A3 разрешение основного сенсора высокое — 48 МП (ƒ/1.79). С боке ему помогает дополнительный с 2 МП, который никак иначе не задействуется. А компанию им составляет 8-мегапиксельный сенсор (ƒ/2.2) с углом захвата 118°.

Для Xiaomi это уже не первый опыт с камерами такого разрешения, но для новых моделей было больше времени на доработку программных возможностей, и компания его не теряла. Основной режим делает фото в разрешении 12 МП, но если сильно нужно, можно включить режим 48 (спойлер: вряд ли пользователи часто будет обращаться к этой опции). Режим AI совсем чуть-чуть влияет на фотографию и его можно в принципе не выключать, а с автоматическим HDR совсем иногда можно поспорить, хотя и он мягко сказывается на снимке. При дневном освещении камера действительно хороша, она не перекручивает цвета и чаще всего правильно наводится. Единственное, за чем стоит посматривать, это пересветы, которые иногда встречаются.

Про ночной режим не забыли, он тут тоже есть. Более того, он таки полезен. В совсем темной обстановке, конечно, чудес в стиле камер Google Pixel или флагманов Huawei она не делает, но тем не менее, для устройства за $240 — работает отлично. Как днем, так и ночью, это, наверное, лучшая камера, которая мне попадалась в таком ценовом диапазоне.

И даже портретный режим тут смогли довести до очень приемлемого уровня. Если объект в кадре будет немного двигаться (в галерее есть пример с цветам, которые немного покачивались от сквозняка), софт все равно неплохо справится с его границами и фоном. Но в таком режиме стоит следить за фокусом, который иногда может промахиваться.

Суперширокоугольная камера получила заметно меньшее разрешение и другое значение диафрагмы. Она уже более чувствительна к разным условиям и тоже склонна пересветить кадр нем, а ночной режим для нее недоступен и снимки в плохом освещении уже не будут такими интересными, как у основной камеры. Тем не менее, у нее тоже неплохо получается и на мой взгляд она таки очень полезна.

Вот с видеозаписью у смартфона все посложнее. Стабилизации нет ни на одном сенсоре. Максимальное разрешение видео составляет 4К при 30 FPS, а в Full HD можно записывать и 60. Есть режим замедленного видео и можно снимать ролики третей камерой с эффектом fish-eye. Во всех случаях есть к чему придраться, но, опять же, на фоне всех достоинств смартфона, это вообще не является проблемой.

Фронтальная камера не только получила высокое разрешение (32 МП), а также режимы AI и HDR. Заодно и «замылить» фон у нее получается. Снимки у нее выходят хорошие как при дневном освещении, так и в домашней вечерней обстановке.

Приложение камеры тут как раз от компании Xiaomi. Бывалым пользователям все будет знакомо, а тем, кто еще не сталкивался именно с таким приложением, вряд ли потребуется больше пары минут на освоение. Главное, что оно быстро запускается и работает без замечаний.