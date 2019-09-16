Вместо Xiaomi Mi A3 Pro. Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite на SoC Snapdragon 710 дебютировал в Европе, цена — от 319 евро

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi расширила серию Mi 9 «вниз», представив в Европе новую модель Mi 9 Lite. Сегодня ее продажи стартуют в Испании, а в других странах Европы она появится в самое ближайшее время.

Увы, смартфон Xiaomi Mi 9 Lite, несмотря на слухи касательно улучшенной камеры, оказался точной копией модели Xiaomi CC9, выпущенной в Китае несколькими месяцами ранее вместе с младшей моделью Xiaomi CC9e (ее глобальный вариант — Xiaomi Mi A3 с чистым Android давно продается в Украине (вот наш обзор)). Это та самая модель, которая первоначально принималась за Xiaomi Mi A3 Pro. Зато цены оказались ниже тех, что появились в сети накануне.

Базовая версия Xiaomi Mi 9 Lite с 64 ГБ встроенной флэш-памяти оценена в 319 евро. Вариант подороже за 349 евро наделен флэш-модулем объемом 128 ГБ. Объем оперативной памяти в обоих случаях одинаков — 6 ГБ.

Как отмечалось выше, технически европейский Xiaomi Mi 9 Lite полностью идентичен китайскому Xiaomi CC9: экран диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, фронтальная камера разрешением 32 Мп в вырезе, однокристальная система Snapdragon 710, аккумулятор емкостью 4030 мА•ч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модуль NFC и оболочка MIUI 10 на базе Android 9 Pie. В основной камере три модуля: главный разрешением 48 Мп соединен с объективом с диафрагмой F/1,79, второй модуль представлен сенсором разрешением 8 Мп и широкоугольным объективом с углом обзора 118 градусов, третий модуль на 2 Мп используется для анализа глубины сцены.

Вариантов расцветки у Xiaomi Mi 9 Lite тоже три — синий, серый и белый с эффектом перелива.

Источник: GizmoChina