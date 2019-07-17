Смартфон Xiaomi Mi A3 представлен официально: действительно клон Mi CC9e с экраном HD+, без NFC и ценой 250 евро

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Компания Xiaomi только что представила смартфон Mi A3 в рамках программы Android One (инициатива Google по выпуску смартфонов с чистой операционной системой Android без каких-либо графических оболочек и гарантированными обновлениями в течение двух лет).

Как и ожидалось, Mi A3 оказался полной и точной копией смартфона Xiaomi CC9e, вышедшего в Китае в начале месяца. Это означает, что Xiaomi Mi A3 основан на SoC Snapdragon 665 и оснащен экраном AMOLED диагональю 6,1 дюйма разрешением HD+ (720х1560 пикселей), что является даунгрейдом по сравнению Mi A2, где установлен экран Full HD+. Да, Xiaomi Mi A3 достался экран с каплевидным вырезом и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Если в Mi A1 и Mi A2 основные камеры были двойные, то в Mi A3 она тройная. Конфигурация в точности повторяет CC9e: 48, 8 и 2 Мп. Первый сенсор работает в паре с объективом диафрагмой F/1,79, а второй модуль смотрит на мир через широкоугольный объектив с углом обзора 118 градусов, третий просто собирает данные для анализа глубины сцены.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi A3 — 4030 мА·ч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка через разъем USB-C, но ЗУ соответствущей мощности придется докупать отдельно (в комплекте идет ЗУ на 10 Вт).

Что интересно, Mi A3 получил слот MicroSD, которого нет в китайской версии CC9e, а вот модуля NFC, к сожалению, нет. Ну хоть стандартный разъем для наушников и ИК-излучатель здесь есть.

Начальная стоимость Mi A3 оказалась выше, чем ожидалось. Базовая версия Mi A3 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит €250, тогда как вариант с 128 ГБ на накопителей — еще на €30 дороже. С учетом всего этого смартфон Mi A3 скорее уместно считать преемником Mi A2 Lite, а не для Mi A2.

На Xiaomi Mi A3 предустановлена Android 9.0 Pie в чистом виде, как упоминалось выше. Вариантов расцветки три: серый, а также градиентные синий и белый с эффектом перелива.

В ряде стран Европы (Испания и Германия, в частности) продажи Xiaomi Mi A3 стартуют уже сегодня. Украинская презентация Xiaomi Mi A3 намечена на 24 июля. В этот же день должны начаться продажи, данных о цене для нашего рынка пока нет.

Источник: winfuture.de