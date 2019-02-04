Xiaomi официально подтвердила выпуск доступного флагмана Redmi X и новой игровой модели Black Shark Skywalker на базе SoC Snapdragon 855

После обретения независимости в прошлом месяце, пускай и формальной, бренд Redmi не перестает приятно удивлять новинками. Буквально на прошлой неделе вдогонку бюджетной модели Redmi Note 7, которая уже стала бестселлером на рынке Китая, вышла ультрабюджетная Xiaomi Redmi Go, а вскоре к ним присоединится и Redmi Note 7 Pro – улучшенный вариант Redmi Note 7 с 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX568 и SoC Snapdragon 675. И, похоже, сбавлять темпы бренд Redmi не планирует – в обозримом будущем линейка доступных смартфонов Redmi пополнится моделью на… флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 855. Выпуск пока безымянного флагмана Redmi подтвердил сам Лю Вейбинг, глава бренда Redmi.

Он опубликовал в социальной сети Weibo фото с недавнего брифинга, посвященного дальнейшему развитию бренда. В прикрепленном к фото сообщении он упомянул, что возлагает большие надежды на модель Note 7 Pro, а также на флагман с SoC Snapdragon 855.

Увы, больше никаких подробностей касательно таинственного флагмана Redmi на Snapdragon 855 топ-менеджер не предоставил. По слухам, устройство выйдет под названием Redmi X. В данном случае невольно вспоминается прошлогодний дешевый флагман Poco F1 на Snapdragon 845 и готовящаяся ему на смену новая модель Poco F2, которая как раз должна получить Snapdragon 855. По одной из версий, оговариваемый таинственный Redmi X и Poco F2 могут оказаться версиями одной модели, но пока что это лишь предположение.

О сроках выпуска Redmi X пока тоже нет никакой информации, но раньше марта, а то и апреля новинку точно можно не ждать.

Одновременно китайский производитель подтвердил выпуск уже третьего по счету игрового смартфона позже в этом году. В данном случае речь о модели Black Shark 2 с кодовым названием Skywalker.

Один из топ-менеджеров Xiaomi Ван Тен Томас в той же соцсети Weibo заявил, что он видел новый Black Shark, который ему показался очень оригинальным в плане дизайна и очень крутым. Увы, никаких деталей он не привел, но в начале этого года Black Shark Skywalker на Snapdragon 855 с результатом более 11 000 баллов в многопоточном режиме был замечен в тестовом ПО Geekbench. Предположительно, его анонс состоится в марте или апреле этого года.

Напомним, оригинальный смартфон Xiaomi Black Shark на базе Snapdragon 845 был представлен в апреле прошлого года, а в октябре вышла обновленная версия Xiaomi Black Shark 2 или Black Shark Helo с 10 ГБ оперативной памяти.

Источник: gizmochina и gsmarena