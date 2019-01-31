Стоимость смартфона Xiaomi Redmi Go снизили с 80 до 66 евро (порядка 2000 грн), продажи на Филиппинах начнутся уже 3 февраля

После анонса смартфона Xiaomi Redmi Go многие читатели нашего сайта выразили недоумение по поводу корректности использования термина «ультрабюджетный» по отношению к данной модели. Первой была озвучена стоимость в 80 евро (примерно $92 или 2500 грн в более привычных валютах), которая действительно казалось завышенной, однако сегодня появилась обновленная информация о цене на смартфон.

Итак, сегодня на филиппинском сайте Lazada стартовал предзаказ на Xiaomi Redmi Go (8 GB), который оценили в PHP3,990 или $76 / €66 / 2100 грн (доставки начнутся уже 3 февраля). Такая цена в Украине вполне может трансформироваться в «маркетинговые» 1999 грн, что позволит этому смартфону зайти в весьма привлекательную с точки зрения объемов продаж категорию смартфонов «до 2000 грн». А это, как говорится, уже совсем другая история.

Напомним, что смартфон Xiaomi Redmi Go выполнен в пластиковом корпусе, оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением 1280×720 точек и набором камер 5/8 Мп. Модель использует не самый быстрый четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 (1,4 ГГц) и всего 1 ГБ оперативной памяти. Зато его можно похвалить за достаточно емкий аккумулятор на 3000 мАч и «облегченную» операционную систему Android Go Edition.

Источник: GSMarena