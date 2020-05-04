Xiaomi ответила на обвинения в сборе данных пользователей

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На прошлой неделе издание Forbes опубликовало статью о том, что китайский технологический гигант Xiaomi собирает данные об использовании смартфонов миллионами людей и отправляет их на серверы Alibaba в Китае, которые арендует Xiaomi.

Как отмечалось в статье, браузер Xiaomi по умолчанию записывает все посещённые сайты, даже если включен режим инкогнито. Кроме того, открытые папки и пролистанные экраны, в том числе пролистывания в строке состояния и странице настроек смартфона, также записываются и отправляются на вышеупомянутые серверы. Ещё одна причина для беспокойства заключается в том, что, хотя данные шифруются при отправке на серверы, их шифрование легко взломать, а пакеты данных можно преобразовать в читаемую информацию, которая может быть связана с конкретным пользователем.

Компания Xiaomi опубликовала ответ на эти обвинения, который в дальнейшем периодически обновляла.

Первоначально Xiaomi была «разочарована» статьёй Forbes и утверждала, что конфиденциальность пользователей и интернет-безопасность являются её главными приоритетами. Кроме того, утверждалось, что деятельность компании «полностью соответствует местным законам и нормам».

Затем Xiaomi объяснила, что её система сбора данных агрегирована и не может быть использована для идентификации конкретных лиц, а публикация Forbes якобы «искажает факты».

Позже компания объявила, что предоставит пользователям Mi Browser и Mint Browser обновление, которое позволит им отключить сбор агрегированных данных в режиме инкогнито. На следующий день обновление стало доступно через Google Play.

Источник: phonearena