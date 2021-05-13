Xiaomi представила FlipBuds Pro — более доступную альтернативу Apple AirPods Pro за $125

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Xiaomi анонсировала флагманские полностью беспроводные (TWS) наушники FlipBuds Pro в форм-факторе внутриканальных затычек, которые явно создавались с прицелом на конкуренцию с Apple AirPods Pro.

Среди ключевых особенностей Xiaomi FlipBuds Pro — система активного шумоподавления (ANC) с тремя режимами работы, включая специальный «режим быстрого внимания», если нужно услышать, что происходит рядом, аудиочип Qualcomm QCC5151 и 11-миллиметровые динамические излучатели с сопротивлением 16 Ом. При активации ANC способна снижать окружающий шум до 40 дБ.

Наушники оснащены массивом из трех микрофонов: один записывает речь во время звонка, второй отсекает шумы и посторонние внешние звуки окружающей среды, а третий — следит за тем, чтобы при записи речи пользователя случайно не отключился звук (режим Mute). Аудиочип Qualcomm QCC5151, в числе прочего, распознает и фильтрует нежелательные звуки окружающей среды.

Xiaomi FlipBuds Pro поддерживают Bluetooth 5.2, протокол адаптивного динамического кодека aptX, а также с AAC и SBC. Отдельно производитель упоминает специальный с малой задержкой, но работает он только с определенными моделями смартфонов Xiaomi — Mi Mix Fold, серия Mi 11, серия Mi 10, серия Redmi K40, серия Redmi K30 и Redmi Note 9 Pro.

Автономность Xiaomi FlipBuds Pro — до 5 часов с включенной функцией шумоподавления (и до 7 часов с отключенным ANC). Вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором можно получить до 22 и 28 часов соответственно. Наушники за 5 минут в кейсе заряжаются настолько, что могут проработать до 120 минут в режиме воспроизведения музыки. Футляр оснащен разъемом USB-C для зарядки, но при этом также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 2,5 Вт.

В Китае Xiaomi FlipBuds Pro начнутся продаваться с 21 мая 2021 года по рекомендованной цене в 799 юаней (около $125 или 3 421 гривны). Для сравнения, Apple AirPods Pro официально продаются в Украине по цене 8 299 гривен.

В недавнем отчете IDC сообщалось, что Xiaomi удалось на 55% нарастить поставки своих наушников по сравнению с 2020 годом, и якобы конкуренция со стороны азиатских компаний (Xiaomi и Samsung) привела к падению спроса на AirPods — по данным инсайдеров, Apple сократила заказы на 25-30% в этом году.