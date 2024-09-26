Новости Технологии 26.09.2024 в 20:16 comment views icon

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro и 14 5G — большие изменения во всем, кроме экранов

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Андрій Русанов

Автор сайта

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro и 14 5G — большие изменения во всем, кроме экранов

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Новая серия Xiaomi Redmi состоит из трех моделей: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G и Note 14 5G. Но почти наверняка со временем появятся еще.

Серия получила обновление дисплеев, процессоров и камер. Redmi Note 14 Pro+ 5G стал первым смартфоном с Snapdragon 7s Gen 3. Телефоны получили Xiaomi HyperOS на базе Android 14.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Флагман серии имеет 6,67″ OLED-экран с загнутыми краями, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет пиковую яркость 3000 нит, 1920 Гц ШИМ и 2560 Гц сенсор. Он предлагает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ накопитель данных UFS 3.1. телефон получил аккумулятор на 6200 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Дополнительно установлен чип улучшения сигнала Xiaomi T1.

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G та 14 5G — великі зміни у всьому, окрім екранів

Блок камер содержит 50 МП основную камеру с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольный объектив и 50 МП телефотокамеру с 2,5-кратным увеличением и стабилизацией.

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G та 14 5G — великі зміни у всьому, окрім екранів

На передней панели есть 20 МП для селфи. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, на задней панели — Gorilla Glass 7i. Смартфон защищен от пыли и воды по стандарту IP69 / IP68 / IP66.

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Изменения: Redmi Note 14 Pro+ получил радикально больший аккумулятор по сравнению с 5000 мАч у 13-го, но скорость зарядки уменьшилась со 120 Вт до 90 Вт. MediaTek Dimensity 7200 Ultra заменен на Snapdragon 7s Gen 2. Телевик — 50 МП вместо 2 МП. 200 МП основная камера заменена на 50 МП.

Redmi Note 14 Pro 5G

Этот телефон имеет много общего со старшей моделью: характеристики дисплея, защита от воды и пыли. Однако он работает на процессоре Dimensity 7300 Ultra и получил до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, накопитель до 512 ГБ создан по стандарту UFS 2.2.

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G та 14 5G — великі зміни у всьому, окрім екранів

Емкость аккумулятора Redmi Note 14 Pro 5G составляет 5500 мАч, он поддерживает зарядку от 45 Вт. Телефон оснащен основной камерой 50 МП с OIS, ультраширокоугольным объективом на 8 МП и макрокамерой 2 МП.

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Изменения: Redmi Note 14 Pro имеет такой же размер дисплея, как и Note 13 Pro, включая частоту обновления. Предшественник имел процессор Snapdragon 7s Gen 2. В Note 14 Pro основная 200 МП камера заменена на 50 МП. Сверхширокоугольный объектив обновлен до 12 МП.

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Про курс

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G та 14 5G — великі зміни у всьому, окрім екранів

Note 14 Pro имеет аккумулятор емкостью 5500 мАч по сравнению с 5100 мАч у предшественника. Скорость зарядки уменьшилась с 67 Вт до 45 Вт.

Redmi Note 14 5G

Самый недорогой смартфон серии получил 6,67″ плоский OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц (пиковая яркость 2100 нит, защита глаз SGS, PW Dimming 2160 Гц, сертификат TUv Rheinland). Он оснащен процессором Dimensity 7025 Ultra, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ накопителем UFS 2.2.

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G та 14 5G — великі зміни у всьому, окрім екранів

Аккумулятор емкостью 5110 мАч поддерживает зарядку 45 Вт. Из камер есть 50 МП с OIS, макро на 2 МП и селфи-камера 16 МП. Эта модель имеет защиту IP64 и Gorilla Glass 5.

Изменения: Redmi Note 14 5G получил новый процессор вместо Dimensity 6080 у предшественника. Батарея увеличилась до 5110 мАч по сравнению с 5000 мАч. Скорость зарядки улучшена с 33 Вт до 45 Вт. Основная камера на 108 МП в Note 13 5G заменена на 50 МП.

Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G та 14 5G — великі зміни у всьому, окрім екранів

Redmi Note 14 Pro+ 5G стоит в Китае от $270, Note 14 Pro 5G — от $200, Note 14 5G — от $170. Телефоны для европейского рынка, которые появятся позже, как всегда, могут отличаться.

Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro: тройная камера с OIS, 1,5K-дисплеи и цена от 20 тыс. грн

Источники: GSMArena, 91mobiles, TheTechOutlook

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