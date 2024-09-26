Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro и 14 5G — большие изменения во всем, кроме экранов

Новая серия Xiaomi Redmi состоит из трех моделей: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G и Note 14 5G. Но почти наверняка со временем появятся еще.

Серия получила обновление дисплеев, процессоров и камер. Redmi Note 14 Pro+ 5G стал первым смартфоном с Snapdragon 7s Gen 3. Телефоны получили Xiaomi HyperOS на базе Android 14.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Флагман серии имеет 6,67″ OLED-экран с загнутыми краями, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет пиковую яркость 3000 нит, 1920 Гц ШИМ и 2560 Гц сенсор. Он предлагает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ накопитель данных UFS 3.1. телефон получил аккумулятор на 6200 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Дополнительно установлен чип улучшения сигнала Xiaomi T1.

Блок камер содержит 50 МП основную камеру с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольный объектив и 50 МП телефотокамеру с 2,5-кратным увеличением и стабилизацией.

На передней панели есть 20 МП для селфи. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, на задней панели — Gorilla Glass 7i. Смартфон защищен от пыли и воды по стандарту IP69 / IP68 / IP66.

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Изменения: Redmi Note 14 Pro+ получил радикально больший аккумулятор по сравнению с 5000 мАч у 13-го, но скорость зарядки уменьшилась со 120 Вт до 90 Вт. MediaTek Dimensity 7200 Ultra заменен на Snapdragon 7s Gen 2. Телевик — 50 МП вместо 2 МП. 200 МП основная камера заменена на 50 МП.

Redmi Note 14 Pro 5G

Этот телефон имеет много общего со старшей моделью: характеристики дисплея, защита от воды и пыли. Однако он работает на процессоре Dimensity 7300 Ultra и получил до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, накопитель до 512 ГБ создан по стандарту UFS 2.2.

Емкость аккумулятора Redmi Note 14 Pro 5G составляет 5500 мАч, он поддерживает зарядку от 45 Вт. Телефон оснащен основной камерой 50 МП с OIS, ультраширокоугольным объективом на 8 МП и макрокамерой 2 МП.

Изменения: Redmi Note 14 Pro имеет такой же размер дисплея, как и Note 13 Pro, включая частоту обновления. Предшественник имел процессор Snapdragon 7s Gen 2. В Note 14 Pro основная 200 МП камера заменена на 50 МП. Сверхширокоугольный объектив обновлен до 12 МП.

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Note 14 Pro имеет аккумулятор емкостью 5500 мАч по сравнению с 5100 мАч у предшественника. Скорость зарядки уменьшилась с 67 Вт до 45 Вт.

Redmi Note 14 5G

Самый недорогой смартфон серии получил 6,67″ плоский OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц (пиковая яркость 2100 нит, защита глаз SGS, PW Dimming 2160 Гц, сертификат TUv Rheinland). Он оснащен процессором Dimensity 7025 Ultra, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ накопителем UFS 2.2.

Аккумулятор емкостью 5110 мАч поддерживает зарядку 45 Вт. Из камер есть 50 МП с OIS, макро на 2 МП и селфи-камера 16 МП. Эта модель имеет защиту IP64 и Gorilla Glass 5.

Изменения: Redmi Note 14 5G получил новый процессор вместо Dimensity 6080 у предшественника. Батарея увеличилась до 5110 мАч по сравнению с 5000 мАч. Скорость зарядки улучшена с 33 Вт до 45 Вт. Основная камера на 108 МП в Note 13 5G заменена на 50 МП.

Redmi Note 14 Pro+ 5G стоит в Китае от $270, Note 14 Pro 5G — от $200, Note 14 5G — от $170. Телефоны для европейского рынка, которые появятся позже, как всегда, могут отличаться.

Источники: GSMArena, 91mobiles, TheTechOutlook

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