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Xiaomi продала уже более 10 млн устройств интернета вещей
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Xiaomi продала уже более 10 млн устройств интернета вещей

Xiaomi продала уже более 10 млн устройств интернета вещей

Компания Xiaomi демонстрирует прогресс в различных сферах бизнеса. На этот раз речь пойдёт о направлении интернета вещей, в котором компания смогла реализовать уже более 10 млн устройств. Преодолеть этот рубеж удалось за три года с момента начала выпуска устройств в рамках концепции интернета вещей для умного дома.

Xiaomi заявила, что ей удалось достичь указанную веху в поставках ранее в этом месяце. Рекордные поставки также демонстрируют, что избранная компанией стратегия диверсификации направлений бизнеса работает, как и было запланировано.

В настоящее время линейка устройств Xiaomi в рамках концепции интернета вещей включает такие продукты как пылесос Mi Robot Vacuum Cleaner, умная колонка Mi Smart Speaker, термометр Mi Home Thermometer, набор обеспечения безопасности для дома и др. Большинство из этих гаджетов выпускаются в рамках краудфандинговой платформы Xiaomi MIJIA.

Устройства интернета вещей производства Xiaomi в большинстве своём продаются исключительно в Китае, хотя через сторонние торговые площадки (Banggood, GearBest, LightInTheBox и др) их могут приобрести и покупатели из других стран. Также недавно начались поставки таких устройств и в Индию. В дальнейшем география продаж может расшириться.

Источник: gizmochina

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