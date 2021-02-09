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Xiaomi рассказала о сроках обновления международных версий смартфонов Xiaomi и Redmi до MIUI 12.5

Xiaomi рассказала о сроках обновления международных версий смартфонов Xiaomi и Redmi до MIUI 12.5

Xiaomi рассказала о сроках обновления международных версий смартфонов Xiaomi и Redmi до MIUI 12.5


Помимо анонса глобальной версии смартфона Xiaomi Mi 11 китайский производитель также рассказал о сроках появления новой версии прошивки MIUI 12.5 на международных рынках. Напомним, в Китае анонс этой оболочки состоялся в конце декабря 2020 года.

Первая партия международных смартфонов Xiaomi получит обновление до MIUI 12.5 в апреле и мае. Новая прошивка будет доступна для моделей Mi 11, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro. В июне появится новая прошивка для устройств Mi 10 Lite 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9. Во втором полугодии также ожидается выход обновления и для некоторых других моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Несмотря на то, что прирост очередного порядкового номера в данной версии прошивки не произошёл, она, тем не менее, включает много нововведений. Вероятно, компания просто стремилась избежать использования числа 13.

Xiaomi рассказала о сроках обновления международных версий смартфонов Xiaomi и Redmi до MIUI 12.5

Новая версия MIUI 12.5 предлагает полностью переработанный пользовательский интерфейс, благодаря чему нагрузку на процессор удалось снизить до 22%, а энергопотребление – до 15%. Это позволяет обеспечить «безупречную» производительность и графику. Эти улучшения должны быть наиболее заметны в жестах. В то же время фоновое потребление памяти снижено в среднем на 35%.

В предыдущих версиях MIUI жесты и другие задачи обрабатывались в одном потоке. Это приводило к возникновению очереди задач, конкурирующих за использование CPU, поэтому перегрузка могла вызвать задержки. В версии MIUI 12.5  у жестов есть собственный выделенный поток, гарантирующий, что никакие другие задачи им не мешают, и это гарантирует мгновенный ответ.

В оболочку MIUI 12.5 добавлены ещё одни новые динамические обои. На этот раз это самая высокая вершина горы Четырех сестер в провинции Сычуань, Китай. Изображение адаптируется к реальной жизни в зависимости от текущих погодных условий поблизости пользователя. Также есть больше настроек в видах и звуках, различные уведомления будут приходить с использованием четырёх разных мелодий, вдохновленных различными местами по всему миру.

Xiaomi рассказала о сроках обновления международных версий смартфонов Xiaomi и Redmi до MIUI 12.5

Версия MIUI 12.5 также предлагает больше удаляемых системных приложений, чем предыдущая прошивка. Подавляющее большинство таких приложений теперь можно удалить, в то время как небольшое количество приложений, которые интегрированы в ядро системы, можно скрыть.

Что касается безопасности, MIUI 12.5 позволит запретить приложениям доступ к местоположению устройства, личным данным, буферу обмена. Также оболочка не будет сохранять пароли или другую конфиденциальную информацию.

Источник: gsmarena

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