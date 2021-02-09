Xiaomi рассказала о сроках обновления международных версий смартфонов Xiaomi и Redmi до MIUI 12.5

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Помимо анонса глобальной версии смартфона Xiaomi Mi 11 китайский производитель также рассказал о сроках появления новой версии прошивки MIUI 12.5 на международных рынках. Напомним, в Китае анонс этой оболочки состоялся в конце декабря 2020 года.

Первая партия международных смартфонов Xiaomi получит обновление до MIUI 12.5 в апреле и мае. Новая прошивка будет доступна для моделей Mi 11, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro. В июне появится новая прошивка для устройств Mi 10 Lite 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9. Во втором полугодии также ожидается выход обновления и для некоторых других моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Несмотря на то, что прирост очередного порядкового номера в данной версии прошивки не произошёл, она, тем не менее, включает много нововведений. Вероятно, компания просто стремилась избежать использования числа 13.

Новая версия MIUI 12.5 предлагает полностью переработанный пользовательский интерфейс, благодаря чему нагрузку на процессор удалось снизить до 22%, а энергопотребление – до 15%. Это позволяет обеспечить «безупречную» производительность и графику. Эти улучшения должны быть наиболее заметны в жестах. В то же время фоновое потребление памяти снижено в среднем на 35%.

В предыдущих версиях MIUI жесты и другие задачи обрабатывались в одном потоке. Это приводило к возникновению очереди задач, конкурирующих за использование CPU, поэтому перегрузка могла вызвать задержки. В версии MIUI 12.5 у жестов есть собственный выделенный поток, гарантирующий, что никакие другие задачи им не мешают, и это гарантирует мгновенный ответ.

В оболочку MIUI 12.5 добавлены ещё одни новые динамические обои. На этот раз это самая высокая вершина горы Четырех сестер в провинции Сычуань, Китай. Изображение адаптируется к реальной жизни в зависимости от текущих погодных условий поблизости пользователя. Также есть больше настроек в видах и звуках, различные уведомления будут приходить с использованием четырёх разных мелодий, вдохновленных различными местами по всему миру.

Версия MIUI 12.5 также предлагает больше удаляемых системных приложений, чем предыдущая прошивка. Подавляющее большинство таких приложений теперь можно удалить, в то время как небольшое количество приложений, которые интегрированы в ядро системы, можно скрыть.

Что касается безопасности, MIUI 12.5 позволит запретить приложениям доступ к местоположению устройства, личным данным, буферу обмена. Также оболочка не будет сохранять пароли или другую конфиденциальную информацию.

Источник: gsmarena