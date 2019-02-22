Xiaomi существенно опустила цену на прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 Pro с подэкранным сканером отпечатков пальцев

На днях был представлен новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9, которого, как и многие другие модели производителя, несмотря на обещания, не обошла проблема дефицита (первую партию в Китае распродали за минуты), что неудивительно при таком соотношении характеристик и цены. Собственно, это уже не первый случай, когда Xiaomi обещает, что дефицита не будет, но в итоге сдержать слово у китайского производителя не получается. Еще Xiaomi незадолго до анонса Xiaomi Mi 9 преподнесла поклонникам неутешительную новость о том, что никакого снижения цен на прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 больше не будет. Но вот сейчас производитель снова нарушил обещание и все-таки сделал прошлогоднюю модель Xiaomi Mi 8 дешевле, причем снижение это весьма существенное — на 500 юаней ($74).

Увы, удешевление коснулось только версии Xiaomi Mi 8 Pro с подэкранным сканером отпечатков пальцев. В данный момент новые цены вступили в силу только на территории Китая, однако в ближайшее время смартфон должен стать доступнее и в остальных регионах.

Новые рекомендованные цены для Xiaomi Mi 8 Pro — около $371 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и $430 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Учитывая, что на старте за Xiaomi Mi 8 Pro просили $465 и $525 в зависимости от версий, теперь у заинтересованных покупателей есть отличная возможность купить актуальную новинку по выгодной цене.

Напомним, Xiaomi Mi 8 Pro оснащен экраном AMOLED диагональю 6,21 дюйма разрешением 2248х1080 пикселе с вырезом, где располагаются фронтальная камера на 20 Мп и система сканирования лиц пользователей, SoC Snapdragon 845, двухдиапазонным GPS и сдвоенной основной камерой разрешением 12 Мп. Емкость аккумулятора — 3400 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 4.0 на 18 Вт. Отметим, что у Xiaomi Mi 8 Pro есть «прозрачная» версия (на заглавном изображении).

Источник: Gizmochina