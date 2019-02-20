Смартфон Xiaomi Mi 9 представлен официально: SoC Snapdragon 855, 6,39″дисплей Super AMOLED, тройная камера из топ-3 рейтинга DxOMark, самая быстрая беспроводная зарядка и цена от $445

Сегодня в Китае, как и ожидалось, состоялся долгожданный анонс флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Мы много о нем знали до презентации благодаря утечкам и чрезмерно масштабной рекламной кампании производителя, так что теперь просто подведем итоги, остановившись на ключевых особенностях новинки.

Итак, смартфон Xiaomi Mi 9 получил дисплей Super AMOLED производства Samsung диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+. Благодаря каплевидному вырезу, в котором спряталась фронтальна камера, и тонким рамкам (3,6 мм) эффективная площадь дисплея (соотношение площади экрана к передней панели) составляет 90,7%.

На фоне современных флагманов, использующих конструкцию слайдера (взять хотя бы тот же Xiaomi Mi Mix 3), показатель не рекордный, но среди обычных моноблочных моделей это вполне достойное значение. Дисплей поддерживает HDR10 и расширенный цветовой охват DCI-P3, а максимальная яркость достигает 600 кд/м2. Также упоминается специальный темный режим, позволяющий снизить энергопотребление до 83%, и улучшенная функция Always-On Display с поддержкой новых красочных вариантов оформления экрана блокировки.

Под поверхностью экрана (в привычном месте в нижней части) находится оптический сканер отпечатков пальцев пятого поколения, который срабатывает на 25% быстрее модели предыдущего поколения. От царапин и повреждений экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass 6. Заднюю панель тоже прикрывает защитное стекло Gorilla Glass, но предыдущего, пятого поколения. При этом объективы тройной основной камеры получили более прочное сапфировое стекло. На презентации даже упомянули общую площадь защитного сапфирового покрытия (243 мм2), а также отметили то, что рамка, опоясывающая блок, который заметно выступает над поверхностью панели, выполнена из нержавеющей стали. Что интереснее, все это, как сообщается, привело к повышению стоимости блока камеры на 37%. Единственная защита, которую Xiaomi Mi 9, к сожалению, так и не получил — это пыле- и влагозащита. Ранее Xiaomi объясняла, что водонепроницаемость повышает цену устройства и после ремонта со вскрытием корпуса эта самая защита теряется, поэтому производитель не наделяет свои смартфоны этой особенностью.

Немалая часть презентации Xiaomi Mi 9 была посвящена именно таким вот мелочам в дизайне и конструкции, поэтому мы так подробно об этом рассказываем.

Толщина корпуса Xiaomi Mi 9 составляет всего 7,61 мм, причем толщина самой закругленной металлической рамки и не превышает 3,5 мм.

Кроме того, производитель выделяет малую массу новинки — всего 173 грамма. В рамках презентации ее ведущий генеральный директор Xiaomi Лей Цзунь для демонстрации превосходства Xiaomi Mi 9 по показателю массы с iPhone Xs Max, которые весит 208 г при сходных размерах.

Отдельно стоит остановиться на оригинальном оформлении задней панели. Наглядно все оценить позволяют официальные изображения новинки, но их вы могли видеть на страницах нашего ресурса раньше. По сути, как и в случае с Honor V20, это дальнейшее развитие уже хорошо знакомой нам технологии градиентной окраски со световыми переливами. Отличается лишь реализация, в случае Honor V20 наносятся специальные V-образные узоры, тогда как у Xiaomi Mi 9 наблюдается перелив разными цветами при изменении освещения или угла обзора. Видимый визуальный эффект обеспечивает лазерный голографический процесс с использованием двойного цветового покрытия. На презентации помянули о 9930 нановкраплениях, распределенных по общей площади 113 см2.

Аппаратной основой Xiaomi Mi 9 вполне ожидаемо выступила однокристальная система Snapdragon 855. Заявлена поддержка фирменной технологии Game Turbo, повышающей производительность GPU Adreno 640 в играх на 20%. Флагманская платформа в числе остального позволила смартфону возглавить рейтинг AnTuTu среди представленных смартфонов под управлением ОС Android c результатом 387 851 балл. Смартфон предлагается в нескольких конфигурациях памяти (ОЗУ представлена чипами LPDDR4X, а флэш-память – UFS 2.1), которые перечислены ниже вместе с ценами.

Модема 5G в конфигурации Xiaomi Mi 9 нет, вероятно, позже по аналогии с Xiaomi Mi Mix 3 будет выпущена версия Xiaomi Mi 9 с поддержкой сетей пятого поколения. Но зато, вдобавок к стандартному набору датчиков и беспроводных интерфейсов, у Xiaomi Mi 9 есть ИК-излучатель, улучшенный двухдиапазонный приемник GPS и модуль NFC (было бы странно, если бы его не оказалось), причем здесь модель нового поколения NXP SN100T.

Смартфон Xiaomi Mi 9 тоже вполне ожидаемо оказался лучшим камерофоном производителя и, как мы уже успели рассказать, возглавил рейтинг DxOMark по качеству видео. В предыдущей новости мы подробно рассказали о конфигурации тройной основной камеры Xiaomi Mi 9 с основным 48-мегапиксельным модулем Sony IMX586, так что здесь отдельно останавливаться не будем. Отметим лишь, что фронтальная камера, которая является одинарной, представлена 20-мегапиксельный модулем (F/2.0, 0,9 мкм) и в некоторых регионах сможет распознавать пользователей по лицам благодаря алгоритмам ИИ.

Емкость аккумуляторной батареи Xiaomi Mi 9 составила 3300 мА·ч, что меньше, чем у предшественника (3400 мА·ч). Учитывая более энергоэффективную платформу, можно быть уверенным, что автономность Mi 9 должна быть примерно на одной уровне с Mi 8. Из плюсов – смартфон поддерживает фирменную быструю проводную зарядку Charge Turbo мощностью до 27 Вт через разъем USB-C (ЗУ соответствующей мощности идет в комплекте поставки), а также технологию 20-ваттной беспроводной зарядки (обновленное ЗУ Mi Wireless Charger, рассчитанное на мощность 27 Вт, тоже есть в комплекте). Да, отдельно отмечается, что технология Charge Turbo соответствует сертификату безопасности TÜV Rheinland. Полная зарядка АКБ будет занимать 60 минут.

Цветовых исполнений у Xiaomi Mi 9 три: обычное черное (Piano Black) и два градиентных – Lavender Violet и Ocean Blue. Также будет специальное прозрачное издание Transparent edition, которое на самом деле таком только кажется, но не является. Оно выделяется увеличенными объемами памяти – 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – и семиэлементным объективом с максимальной диафрагмой F/1,47 в главном модуле основной камеры.

Итак, вот цены различных версий Xiaomi Mi 9:

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥2 999 ($445);

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — ¥3 299 ($490);

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — ¥3 999 ($595).

То есть, публикуемая накануне информация о ценах оказалась неверной, они ниже. Что интересно, говорится, что именно Лей Цзунь настоял на закреплении стартовой цены ниже ¥3000.

В Китае предзаказы на Xiaomi Mi 9 откроются уже сегодня после 18:00 по местному времени, первая партия поступит в продажу 26 февраля.

Источник: Gizmochina и GSM Arena