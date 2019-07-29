Xiaomi урезала цену на бюджетный смартфон Redmi Note 7, включив в комплект 18-ваттное зарядное устройство

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Компания Xiaomi объявила сегодня о снижении цены на смартфон Redmi Note 7, который является одним из самых привлекательных на сегодня вариантов по соотношению характеристик и цены в бюджетном сегменте. Начиная с завтрашнего дня, 30 июля, в Китае модель Redmi Note 7 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти можно будет купить за $174.

Это на $29 меньше, чем изначальная стоимость в $203. Также все новые покупатели Redmi Note 7 получат в подарок зарядное устройство мощностью 18 Вт по символической цене 1 юань (15 центов). Отдельно это ЗУ продается за $5.

Для ясности, это не временная акция, а официальный прайс-кат до новой отметки. Когда снижение доберется до наших рынков, неясно.

Напомним, в начале месяца Xiaomi хвасталась, что продажи смартфонов серии Redmi Note 7 преодолели рубеж 15 млн штук. Очевидно, что этой скидкой производитель хочет стимулировать спрос. Кроме того, близится анонс новой модели Redmi Note 8, которая станет первым смартфоном на рынке с 64-мегапиксельной камерой.

Источник: Gizchina