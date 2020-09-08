Xiaomi верна своим принципам. Новенький Poco M2 — это действительно переименованный Redmi 9





Только вчера суббренд Poco компании Xiaomi провел презентацию достойного середнячка Poco X3 NFC с глобальной пропиской, который предлагает весьма впечатляющее соотношение параметров и цены, а сегодня к нему присоединилась модель Poco M2. «Новинка» дебютировала на рынке Индии. Как и предполагалось, фактически это полная копия Redmi 9, который в Индии продается под именем Redmi 9 Prime.

Все различия между Redmi 9 и Poco M2 сводятся к слегка видоизмененному оформлению тыльной панели с двухцветной схемой (разделение происходит по границе камеры) и иной цветовой палитрой (на выбор есть три цвета — черный, синий и красный), а также объемами памяти. Представленный сегодня Poco M2 получил 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флэш-памяти, тогда как у Redmi 9 оперативной памяти 3 либо 4 ГБ, а флэш-памяти — 32 либо 64 ГБ.

На этом все — по остальным характеристикам никаких различий нет. Это значит, что новинка оснащена ЖК-экраном диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ и каплевидным отверстием по центру под фронтальную камеру разрешением 8 Мп, 12-нм SoC MediaTek Helio G80, основной квадрокамерой (13 Мп F/2,2 + 8 Мп F/2,2 (сверхширик) + 5 Мп (макро) + 2 Мп (анализ глубины сцены)), аккумулятором емкостью 5020 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки и тройным слотом для карт SIM и microSD. Габариты не изменились: 163,3x77x9,1 мм при массе 198 г. Водоотталкивающее покрытие P2i тоже сохранилось.

Работает новинка под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 11, но производитель обещает вскоре обновление до MIUI 12. У смартфона нет NFC, зато есть ИК-порт, USB Type-C и разъем 3,5 мм. Цена в Индии — 10 999 рупий ($150/€125) за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, тогда как за вариант с удвоенным объемом памяти просят на 1500 рупий ($20/€17) дороже. Таким образом, Poco M2 станет более доступной альтернативой Poco M2 Pro.

В Индии Poco M2 будет продаваться эксклюзивно через онлайн-магазин Flipkart с 14 сентября. Скорее всего, за пределы индийского рынка, эта модель не выйдет.

Источник: GSM Arena