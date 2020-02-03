MediaTek анонсировала чипсет Helio G80 для игровых смартфонов среднего уровня





Компания MediaTek расширила линейку игровых чипсетов, первый представитель которой – Helio G90 – использовался в составе достаточно популярного смартфона Redmi Note 8 Pro. Теперь компания подготовила к выпуску более доступный игровой чипсет Helio G80.

Данная система на чипе изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Она включает 8 вычислительных ядер: 2 производительных ядра Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц и 6 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Также устройство несёт на борту GPU Mali-G52 с частотой до 950 МГц. Как мы видим, конфигурация новинки такая же, как и у чипсета Helio G70, анонсированного в прошлом месяце, но рабочие частоты компонентов оказались более высокими.

Новый процессор MediaTek Helio G80 получил поддержку ряда функций и технологий, призванных оптимизировать производительность и энергопотребление мобильных устройств. Функция Voice on Wakeup призвана оптимизировать работу голосовых ассистентов с одновременным снижением уровня энергопотребления. А технология HyperEngine Game Technology должна обеспечить плавный игровой процесс. Также говорится о поддержке интеллектуального управления ресурсами и сетевыми подключениями во время игрового процесса – благодаря переключению между сетями LTE и WiFi обеспечивается плавный игровой процесс, если система фиксирует плохое качество связи одного из них.

Как ожидается, первый смартфоны на базе нового процессора будут анонсированы в конце этого месяца. Сначала они поступят в продажу в Индии, а затем выйдут на глобальный рынок.

Источник: gsmarena