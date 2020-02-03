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MediaTek анонсировала чипсет Helio G80 для игровых смартфонов среднего уровня

MediaTek анонсировала чипсет Helio G80 для игровых смартфонов среднего уровня

MediaTek анонсировала чипсет Helio G80 для игровых смартфонов среднего уровня


Компания MediaTek расширила линейку игровых чипсетов, первый представитель которой – Helio G90 – использовался в составе достаточно популярного смартфона Redmi Note 8 Pro. Теперь компания подготовила к выпуску более доступный игровой чипсет Helio G80.

Данная система на чипе изготавливается по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Она включает 8 вычислительных ядер: 2 производительных ядра Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц и 6 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Также устройство несёт на борту GPU Mali-G52 с частотой до 950 МГц. Как мы видим, конфигурация новинки такая же, как и у чипсета Helio G70, анонсированного в прошлом месяце, но рабочие частоты компонентов оказались более высокими.

Новый процессор MediaTek Helio G80 получил поддержку ряда функций и технологий, призванных оптимизировать производительность и энергопотребление мобильных устройств. Функция Voice on Wakeup призвана оптимизировать работу голосовых ассистентов с одновременным снижением уровня энергопотребления. А технология HyperEngine Game Technology должна обеспечить плавный игровой процесс. Также говорится о поддержке интеллектуального управления ресурсами и сетевыми подключениями во время игрового процесса – благодаря переключению между сетями LTE и WiFi обеспечивается плавный игровой процесс, если система фиксирует плохое качество связи одного из них.

Как ожидается, первый смартфоны на базе нового процессора будут анонсированы в конце этого месяца. Сначала они поступят в продажу в Индии, а затем выйдут на глобальный рынок.

Источник: gsmarena

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