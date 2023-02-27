Для глобального рынка Xiaomi выпустила «урезанную» версию MIUI 14 — без Photon Engine, продвинутой работы с приложениями и виртуального питомца

Xiaomi представила глобальную версию интерфейса MIUI 14, и она способна расстроить многих. Слухи, по которым прошивка должна была быть проще своей китайской версии, полностью подтвердились.
Во время анонса ни слова не было сказано о Photon Engine – одной из главных особенностей китайской MIUI 14. Функция позволяет разработчикам сторонних приложений делать их до 88% быстрее и до 16% энергоэффективнее благодаря возможности более глубокой оптимизации.
Также ничего не сказано о более агрессивной выгрузке приложений из памяти, возможности удалить все предустановленные приложения, кроме восьми основных, а также возможности установить на экран «тамагочи».
Что же осталось в глобальной MIUI 14? Среди представленных нововведений – значительно уменьшенный «вес» установленного ПО (минус 7 ГБ), легкий доступ к наиболее часто используемым приложениям, улучшенная безопасность. Иными словами, ничего кардинального, кроме увеличения свободного места для хранения файлов, от MIUI 14 ожидать не стоит.
Только что представленные для глобального рынка Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Lite получат интерфейс MIUI 14 «из коробки». Первая волна глобального обновления более ранних моделей включает 17 смартфонов, которые получат новый интерфейс до конца марта. Список моделей выглядит следующим образом:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Redmi 10 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
Есть некоторая вероятность, что новые функции будут готовы для глобального рынка позже, но официально об этом не упоминали. Также напоминаем, что китайские прошивки, которые некоторые наверняка захотят попробовать в сложившихся обстоятельствах, могут нанести вред конфиденциальности:
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Источники: GadgetTendency, xiaomiui.net