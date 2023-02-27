Анонс глобальных версий Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro – цены выше китайских (€500-1300), а выбор конфигураций ограничен

Компания Xiaomi вывела на глобальный рынок сразу три смартфона серии Xiaomi 13. Устройства оказались более дорогими, чем в Китае, а выбор конфигураций невелик.

Xiaomi 13 Lite

Наиболее доступная модель Xiaomi 13 Lite предлагает пользователям 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. В устройстве используется процессор Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

Смартфон Xiaomi 13 Lite содержит тройную камеру на задней панели. Она включает 50-мегапиксельный основной (Sony IMX766), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный макро модули. Фронтальная камера получила два сенсора с разрешением 32 и 8 Мп (сенсор глубины сцены). Батарея имеет ёмкость 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт, есть модуль NFC. Устройство имеет размеры 159,2×72,7×7,23 мм и массу 171 г. Смартфон работает под управлением версии Android 12 с оболочкой MIUI 14. Цена Xiaomi 13 Lite в конфигурации 8/128 ГБ составляет €500.

Xiaomi 13

Эта модель получила более компактный 6,36-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. В данном случае применяется более производительный процессор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X RAM и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Основная камера на задней панели содержит 50-мегапиксельный главный модуль (Sony IMX800) с оптической системой стабилизации изображения, 10-мегапиксельный телефото модуль и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера – одиночная 32-мегапиксельная. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч. В данном случае в дополнение к быстрой зарядке мощностью 67 Вт также поддерживается быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Здесь уже доступна ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14. Цена Xiaomi 13 составляет €1000.

Xiaomi 13 Pro

Смартфон Xiaomi 13 Pro оснащён 6,73-дюймовым дисплеем Samsung E6 AMOLED с разрешением 3200х1440 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Процессор Snapdragon 8 Gen 2 дополнен оперативной памятью LPDDR5X объёмом 12 ГБ и встроенным хранилищем UFS 4.0 ёмкостью 256 или 512 ГБ.

Смартфон Xiaomi 13 Pro получил тройную основную камеру. Она включает главный 50-мегапиксельный 1-дюймовый сенсор Sony IMX989, дополненный объективом Leica с диафрагмой f/1,9 и стабилизацией изображения Hyper OIS. Также в наличии имеются 50-мегапиксельный телефото модуль и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. На лицевой панели расположилась 32-мегапиксельная фронтальная камера. Батарея Xiaomi 13 Pro имеет ёмкость 4820 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт, быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. ОС Android 13 дополнена оболочкой MIUI 14. Цена Xiaomi 13 Pro в Европе начинается с отметки €1300 за младшую конфигурацию памяти.

С учётом озвученных цен, смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro оказались одними из наиболее дорогих устройств в Европе. Например, флагман Samsung Galaxy S23 Ultra с 256 ГБ памяти стоит около €1180.

Xiaomi вместе с другими китайскими компаниями приостановили деятельность в Украине после полномасштабного вторжения россии и продолжают бизнес в стране-агрессоре.

Источник: gadgettendency 1, 2