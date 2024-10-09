Новости Игры 09.10.2024 в 14:47 comment views icon

«Я почти гроссмейстер»: Марк Цукерберг наиграл тысячу часов в Civilization и планирует стримы на Twitch

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Я почти гроссмейстер»: Марк Цукерберг наиграл тысячу часов в Civilization и планирует стримы на Twitch

Похоже, Марку Цукербергу не дает покоя слава Илона Маска, который собрал на стриме игры в Diablo 4 миллионы просмотров (хотя и там все прошло не так гладко).

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В новом интервью (через Dexerto) гендиректор Meta признался, что мечтает однажды запустить собственный канал на Twitch с игровыми стримами — и в частности любимой Civilization, в которую он наиграл более тысячи часов

«На днях жена взглянула на мою учетную запись Steam и сказала: «Что?! Ты играл в это больше тысячи часов?», сказал Цукерберг.

Марк добавляет, что близок к статусу гроссмейстера в Civilization, и сомневается, что кто-то в мире его победит. Однажды он планирует запустить трансляцию на Twitch, чтобы доказать это.

«Думаю, что в какой-то момент я должен сделать трансляцию на Twitch, где играю с кем-то. Я почти уверен, что близок к статусу гроссмейстера, и был бы удивлен, если бы кто-то в мире меня победил».

Цукерберг играл в Civilization еще со средней школы, и рассказывал, что она вдохновила его стать инженером. Он также играл в стратегию в то самое время, когда получил электронное письмо от Гарварда.

«Сколько из вас точно помнят, где были и что делали, когда получили электронное письмо с уведомлением о поступлении в Гарвард? Я играл в видеоигру Civilization», — сказал он.

Civilization была разработана в 1991 году Сидом Майером и Брюсом Шелли и впоследствии расширилась в целую серию. В играх вы выступаете в роли лидера определенной цивилизации (нации) и ведет ее от каменного века до космической эры: основываете и развиваете города, развиваете науки и технологии, культуру и религии, дипломатические отношения и тому подобное.

На данный момент вышло шесть частей игры, тогда как седьмая дебютирует 11 февраля 2025 года — возможно, именно релиз подтолкнет Цукерберга к стримерству.

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