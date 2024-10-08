Звезда «Игры престолов» говорит, что World of Warcraft спасла его от наркотиков

Актер Кристиан Нэрн, известный зрителю по роли Ходора в «Игре престолов», выпустил книгу с мемуарами, которые раскрывают детали съемок сериала и некоторые события из личной жизни.

В то же время одна деталь, пожалуй, больше всего заинтересует геймеров — поскольку Нэрн в книге говорит, что World Warcraft помогла ему избавиться от «почти смертельной» наркотической зависимости.

«Я нюхал столько кокса, что когда поднимал голову с подушки, обычно в полдень, казалось, что она все еще оставалась в хлопке».

Нэрн, также известный как диджей, говорит, что употреблял амфетамин, кокаин, экстази и кодеин, которые помогали ему выдержать сеты продолжительностью в целую ночь. Параллельно он пил много алкоголя и энергетиков — одной ночью «доза» достигла 30 банок Red Bull наряду с множеством водочных коктейлей.

Впоследствии Нэрн уехал в бунгало у подножия гор Морн в Ирландии, где день и ночь играл в World Warcraft, параллельно «детоксицируясь» от наркотиков и получая «дозу дофамина» от процесса. В книге актер отмечает, что в WoW обычно выбирает нечеловеческих персонажей:

«Кто, черт возьми, хочет подключиться и выглядеть как бухгалтер?».

В интервью Polygon Нэрн подробнее рассказал о своих игровых предпочтениях:

«Я коллекционер и комплектовщик. В Warcraft вы можете изменить свою одежду, чтобы выглядеть как угодно — это то, что я действительно люблю. С PvP я слишком напряжен, ужасен и чуть не поссорился с другом, мы бы просто убили друг друга. Но эта игра очень увлекла меня. Это то, к чему я стремлюсь — получить в игре все, что хочу. Думаю, я делаю это и в реальной жизни»

В целом Нэрн отмечает прекрасно прописанный мир и персонажей, несмотря на большую запутанность некоторых дополнений:

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«Как человек, который работал со сценариями, я знаю, как трудно повторять, как трудно объединять истории, когда вы постоянно расширяетесь. Но некоторые из этих персонажей написаны так же хорошо, как персонажи Толкина».

Среди любимых персонажей актер отмечает Тириона Фордринга и Сильвану Ветрокрылую (несмотря на ее «разрушение» в последних расширениях):

«Были приняты некоторые странные решения, но я все еще люблю ее».

Нэрн добавил, что всегда берет с собой на гастроли маленький игровой ноутбук и игровую клавиатуру Nostromo.

«Я люблю свою работу, не поймите меня неправильно, но мне становится одиноко. И Warcraft помогает в этом, понимаете? Потому что не только я играю в игру, но и мои друзья, я могу с ними поговорить. Вы идете на Discord, и вдруг вы дома».

Актер добавляет, что был геймером всю жизнь и играет со времен компьютеров Atari.

«У меня был Atari, затем мы перешли к Atari ST и Amiga, а затем к консолям. Я прошел через все. Если бы я сохранил все свои консоли, мой дом выглядел бы как музей игр».

Из других игр Нэрн выделяет Jet Set Radio Future, первую Gran Turismo, Street Fighter 2 и Pac-Man, на которую «подсела» его мама.

«Моя мама была настолько зависима от этой игры, что мне пришлось отдать свой компьютер, я не мог вывести ее из своей спальни. Я говорил: «Прекрати играть. Я хочу играть. Мои друзья здесь!».

Источник: Polygon