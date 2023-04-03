Парижане проголосовали за запрет аренды электросамокатов – за это высказались 90% участников референдума (менее 8% всех избирателей)

Парижане проголосовали за запрет проката электросамокатов в своем городе, что нанесло удар по операторам самокатов и стало триумфом участников кампании за безопасность дорожного движения.

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Официальные результаты показали, что почти 90% голосов, отданных на опросе в воскресенье, поддержали запрет аренды индивидуальных транспортных устройств с аккумуляторным питанием. Однако в голосовании приняли участие менее 8% имеющих право голоса. По официальным данным, из 1,38 млн человек, внесенных в список избирателей города, в опросе приняли участие чуть более 103 тыс. человек. Из них более 91 тыс. человек проголосовали против самокатов.

Референдум был назначен в ответ на рост числа людей, получивших травмы и погибших пользуясь электронными самокатами в столице Франции. Париж был одним из первых городов, перешедших на электромобили и легкий электротранспорт, но критики утверждают, что последний приносит больше вреда, чем пользы.

Растет озабоченность по поводу того, как некоторые люди управляют самокатами – петляя в пробках, уворачиваясь от пешеходов на тротуарах и разогнавшись до скорости 27 км/ч. Водители часто не носят шлемы, а дети в возрасте 12 лет могут на законных основаниях арендовать самокаты. Также высказывалась критика того факта, что группы припаркованных электросамокатов загромождали тротуары. Против самокатов выступали также сторонники велотранспорта, другие противники отмечали несообразно высокую цену аренды – €5 за 10 мин.

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Операторы электронных средств передвижения утверждали, что они составляют небольшую долю от общего числа дорожно-транспортных происшествий в городе. Мэр Парижа Анн Идальго решила вынести вопрос проката самокатов на референдум. Его результат не касается электросамокатов, находящихся в частном владении и используемых для собственных нужд.

Три основных парижских оператора самокатов, Lime, Dott и Tier обратились за поддержкой к молодежи в социальных сетях. Они также предлагали бесплатные поездки весь день в воскресенье.

Закон, принятый во Франции 2019 году, требует от водителей самокатов носить хорошо видимую одежду и не ездить против движения транспорта. За нарушения предусматриваются штраф в размере €135, за превышение скорости могут оштрафовать на €1500 евро за превышение скорости.

Напомним, 17 марта президент Украины подписал закон, который признает электросамокаты и моноколеса легким электрическим транспортом. Им вводятся две новых категории транспорта:

Легкое персональное электрическое транспортное средство (до 1000 Вт и 25 км/ч, с любым количеством колес)

Низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство (10-50 км/ч, до 600 кг, 2-4 колеса)

Закон вносит изменения в другие нормативные акты с учетом новых транспортных средств.

Источники: BBC, Верховна Рада