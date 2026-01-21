В мире вышел самокат Xiaomi Electric Scooter 6 Lite с запасом хода до 25 км

Xiaomi представила Electric Scooter 6 Lite — самую доступную модель в новой линейке Electric Scooter 6. Новинка расположилась ниже Scooter 6 и Scooter 6 Max и ориентирована прежде всего на короткие городские поездки.

Городской электросамокат оснащен бесщеточным двигателем с датчиком Холла. Его номинальная мощность составляет 300 Вт, а пиковая — 500 Вт. Максимальная скорость ограничена на уровне 25 км/ч, а заявленная способность преодолевать подъемы достигает 15 градусов. Питание обеспечивает тройная литиевая батарея емкостью 216 Вт-ч. В стандартном режиме движения со скоростью 15 км/ч запас хода составляет до 25 км, тогда как в спортивном режиме на максимальной скорости он уменьшается примерно до 20 км.

Для комфортной езды по неровным дорогам Xiaomi установила переднюю подвеску с двойной пружиной и ходом 25 мм, а также 10-дюймовые пневматические шины. Тормозная система сочетает передний барабанный тормоз и заднюю систему E-ABS. За освещение отвечает передняя фара мощностью 2,5 Вт, которая освещает дорогу на расстояние до 15 метров. Задний фонарь выполняет роль стоп-сигнала и мигает при торможении.

Пользователь может выбрать один из трех режимов скорости: пешеходный с ограничением 6 км/ч, стандартный на 15 км/ч и спортивный на 25 км/ч. На руле разместили дисплей, который показывает скорость, активный режим езды и уровень заряда аккумулятора. Подключение к приложению Xiaomi Home открывает доступ к проверке запаса хода, состояния батареи, истории поездок, давления в шинах, блокировки двигателя и настроек рекуперации энергии.

Рама изготовлена из высокопрочной углеродистой конструкционной стали и выдерживает нагрузку до 100 кг. Вес самоката составляет 18,1 кг. Он подходит для пользователей ростом от 140 см до 200 см в возрасте от 16 до 50 лет. Защита от воды соответствует стандарту IPX4 для корпуса и IPX6 для батареи. В сложенном виде размеры Electric Scooter 6 Lite составляют 1140×512×555 мм.

Цена Xiaomi Electric Scooter 6 Lite пока не разглашается.

