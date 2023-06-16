В Україні стартував продаж електросамокатів Acer ES: швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60 км, ціна від 23,6 тис. грн

Компанія Acer почала продаж в Україні двох портативних електросамокатів Acer ES Series. Старша версія на одному заряді акумулятора здатна подолати до 60 км.

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Електросамокат Acer ES Series 5 важить 18,5 кг і має розміри 118x49x125 см у розкладеному вигляді. 36-вольтовий двигун забезпечує потужність 350 Вт та дозволяє розвивати швидкість 20 км/год або 25 км/год (залежно від країни використання і вимог місцевого законодавства). Доступно три режими швидкості: 6 км/год, 10 км/год та спортивний до 25 км/год. Пристрій оснащено функцією круїз-контролю. Самокат здатен підійматися дорогами з ухилом 16%. Він витримує навантаження до 100 кг.

Акумулятор місткістю 15 А·год дозволяє долати відстань до 60 км на одному заряді. За допомогою програми можна активувати розширені функції пристрою, як-от управління фарами, електричний замок і бічне освітлення. Самокат Acer ES Series 5 оснащено 10-дюймовими колесами з піно матеріалу та амортизатором задньої підвіски.

Електросамокат Acer ES Series 3 – це доступна модель з деякими обмеженнями відносно старшого брата. В цьому випадку використовується двигун потужністю 250 Вт та батарея місткістю 7,5 А·год. Самокат також підтримує три режими швидкості (6 км/год, 10 км/год та до 25 км/год) та витримує навантаження до 100 кг. Проте через обмеження двигуна та батареї ES Series 3 може підійматися під ухилом до 15%, а максимальний запас ходу становить 25 км. Колеса мають діаметр 8,5 дюйма. Розміри становлять 107x49x120 см, а вага – 16 кг.

Обидві моделі електросамокатів Acer мають захист від води рівня IPX5, завдяки чому калюжі можна не об‘їжджати. Крім того, електродвигун та акумулятор захищені міцним корпусом з алюмінію, що запобігає випадковим пошкодженням.

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Електросамокат Acer ES Series 3 (AES013) (GP.ODG11.00J) буде продаватися в Україні за ціною від 23 599 грн, а модель Acer ES Series 5 (AES015) (GP.ODG11.00L) – від 31 349 грн.