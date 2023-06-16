Новини Пристрої 16.06.2023 о 16:19

В Україні стартував продаж електросамокатів Acer ES: швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60 км, ціна від 23,6 тис. грн

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Вадим Карпусь

Автор новин

В Україні стартував продаж електросамокатів Acer ES: швидкість до 25 км/год, запас ходу до 60 км, ціна від 23,6 тис. грн

Компанія Acer почала продаж в Україні двох портативних електросамокатів Acer ES Series. Старша версія на одному заряді акумулятора здатна подолати до 60 км.

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В Украине стартовали продажи электросамокатов Acer ES: скорость до 25 км/ч, запас хода до 60 км, цена от 23,6 тыс. грн

Електросамокат Acer ES Series 5 важить 18,5 кг і має розміри 118x49x125 см у розкладеному вигляді. 36-вольтовий двигун забезпечує потужність 350 Вт та дозволяє розвивати швидкість 20 км/год або 25 км/год (залежно від країни використання і вимог місцевого законодавства). Доступно три режими швидкості: 6 км/год, 10 км/год та спортивний до 25 км/год. Пристрій оснащено функцією круїз-контролю. Самокат здатен підійматися дорогами з ухилом 16%. Він витримує навантаження до 100 кг.

В Украине стартовали продажи электросамокатов Acer ES: скорость до 25 км/ч, запас хода до 60 км, цена от 23,6 тыс. грн

Акумулятор місткістю 15 А·год дозволяє долати відстань до 60 км на одному заряді. За допомогою програми можна активувати розширені функції пристрою, як-от управління фарами, електричний замок і бічне освітлення. Самокат Acer ES Series 5 оснащено 10-дюймовими колесами з піно матеріалу та амортизатором задньої підвіски.

В Украине стартовали продажи электросамокатов Acer ES: скорость до 25 км/ч, запас хода до 60 км, цена от 23,6 тыс. грн

Електросамокат Acer ES Series 3 – це доступна модель з деякими обмеженнями відносно старшого брата. В цьому випадку використовується двигун потужністю 250 Вт та батарея місткістю 7,5 А·год. Самокат також підтримує три режими швидкості (6 км/год, 10 км/год та до 25 км/год) та витримує навантаження до 100 кг. Проте через обмеження двигуна та батареї ES Series 3 може підійматися під ухилом до 15%, а максимальний запас ходу становить 25 км. Колеса мають діаметр 8,5 дюйма. Розміри становлять 107x49x120 см, а вага – 16 кг.

В Украине стартовали продажи электросамокатов Acer ES: скорость до 25 км/ч, запас хода до 60 км, цена от 23,6 тыс. грн

Обидві моделі електросамокатів Acer мають захист від води рівня IPX5, завдяки чому калюжі можна не об‘їжджати. Крім того, електродвигун та акумулятор захищені міцним корпусом з алюмінію, що запобігає випадковим пошкодженням.

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Електросамокат Acer ES Series 3 (AES013) (GP.ODG11.00J) буде продаватися в Україні за ціною від 23 599 грн, а модель Acer ES Series 5 (AES015) (GP.ODG11.00L) – від 31 349 грн.


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