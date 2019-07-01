Япония ограничит поставку ключевых химикатов в Южную Корею, что может нанести удар по Samsung, LG и другим производителям электроники





Япония ограничит экспорт в Южную Корею ключевых химикатов, используемых при производстве электроники. Об этом сообщают японские СМИ. Это произошло после того, как в прошлом году Верховный суд Южной Кореи постановил, что корейцы не получили должной компенсации от японских компаний за принудительный труд во время Второй мировой войны.

Химикаты, о которых идёт речь, это фторированный полиимид (применяется в дисплеях для смартфонов и телевизоров), резист (используется при пайке микросхем на печатные платы) и высокочистый фтористый водород (применяется при травлении полупроводников).

Япония производит около 90% всего мирового объёма фторированного полиимида и около 70% резиста. Так что корейским компаниям, таким как Samsung и LG, будет достаточно проблематично найти альтернативы. Теперь японским производителям будет необходимо обращаться за разрешением на экспорт каждый раз, когда они захотят отправить один из этих химических материалов в Южную Корею. Получение разрешения занимает около 90 дней.

До этого момента между Южной Кореей и Японией действовало заключённое ранее соглашение, которое упрощало процедуру экспорта. Если проблема не будет решена, 4 июля Япония исключит Южную Корею из белого списка.

Источник: gsmarena