Япония вывела на орбиту спутник для создания искусственных звездопадов

Японское аэрокосмическое агентство осуществило успешный запуск ракеты Epsilon-4, которая вывела на орбиту 7 спутников. Они займутся тестированием инновационных технологий на орбите Земли.

В то числе на орбиту отправлен спутник, который будет использоваться для создания искусственных звездопадов. Он был разработан стартапом ALE из Токио. На борту спутника находятся 400 металлических шариков. В запланированное время они «выстрелят» из спутника и полетят по направлению к Земле, сгорая в процессе полета в верхних слоях атмосферы. С поверхности планеты это будет выглядеть как поток метеоритов. Первый искусственный звездопад запланирован на весну 2020 года, он будет осуществлён над Хиросимой. В ALE полагают, что при условии хорошей погоды за явлением смогут наблюдать несколько миллионов человек.

Предполагается, что для одного искусственного метеоритного дождя будет достаточно 20 шариков. Таким образом, запаса на спутнике хватит на два десятка запусков. Состав сплава, из которого сделаны шарики, держится в секрете — компания отмечает, что благодаря своему составу шарики будут сгорать в атмосфере дольше, чем настоящие метеориты.

До конца 2019 года ALE планирует запустить на орбиту еще один аналогичный аппарат. Компания также продолжает эксперименты с составом шариков, чтобы добиться горения разного цвета и в будущем организовывать многоцветные звездопады одновременно в нескольких точках неба.

Источник: meduza