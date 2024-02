Японский зонд SLIM отправил это жуткое фото с Луны перед тем, как отойти в двухнедельную «спячку»

Модуль, приземлившийся на Луне в прошлом месяце, отошел в двухнедельную «спячку», из которой может и не вернуться.

20 января долгожданное приземление японского аппарата для исследования Луны отметилось тем, что SLIM перевернулся больше, чем нужно — как следствие, его солнечные батареи были развернуты в неправильном направлении. Через неделю JAXA сообщило, что восстановило с аппаратом связь и он приступил к работе, в конце концов прислав несколько изображений.

Последнее — сделанное в кратере Шиоли, как раз перед отходом в сумерки:

Last night (1/31 ~ 2/1) we sent a command to switch on #SLIM’s communicator again just in case, but with no response, we confirmed SLIM had entered a dormant state. This is the last scene of the Moon taken by SLIM before dusk. #GoodAfterMoon #JAXA pic.twitter.com/V1iAUoxJFK

— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) February 1, 2024