Новости Наука и космос 05.02.2024 в 16:52 comment views icon

Японский зонд SLIM отправил это жуткое фото с Луны перед тем, как отойти в двухнедельную «спячку»

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https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Модуль, приземлившийся на Луне в прошлом месяце, отошел в двухнедельную «спячку», из которой может и не вернуться.

20 января долгожданное приземление японского аппарата для исследования Луны отметилось тем, что SLIM перевернулся больше, чем нужно — как следствие, его солнечные батареи были развернуты в неправильном направлении. Через неделю JAXA сообщило, что восстановило с аппаратом связь и он приступил к работе, в конце концов прислав несколько изображений.

Последнее — сделанное в кратере Шиоли, как раз перед отходом в сумерки:

Лунная ночь длится две земные недели, а температура в регионе в это время может достигать до -170°C, что потенциально опасно для электроники SLIM.

15 февраля команда попытается снова установить связь с аппаратом и включить его, однако независимо от результата модуль таки достиг полной и расширенной цели своей миссии — совершил точную посадку, развернул пару небольших луноходов и получил огромное количество научных данных.

«Мы проводим анализы, чтобы идентифицировать горные породы и оценить химический состав минералов — данные, которые помогут разгадать тайну происхождения Луны. Результаты объявим сразу после завершения исследования», — говорится в заявлении JAXA (через Space).

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