Новости Устройства 27.04.2026

Новая утечка раскрывает точные размеры iPhone Ultra

Олександр Федоткін

Новий витік розкриває точні розміри iPhone Ultra

Утечка схем от производителя чехлов для будущего iPhone Ultra (Fold) указывает вероятные размеры устройства.


Предполагается, что в сложенном состоянии толщина смартфона будет составлять 9,4 мм, а не 11 мм, как утверждалось по слухам. Чертежи указывают на размеры 167,59×120,59 мм и довольно заметный выступ камеры и Touch ID сбоку.

Если действительно, размеры соответствуют реальным, ощущения от использования iPhone Ultra должны быть примерно такими же, как от iPhone 17 Pro. На самом деле толщина 9,4 мм находится примерно в том же диапазоне, что и у самых тонких складных смартфонов на рынке — от Honor, Samsung и Oppo.

В разложенном виде толщина корпуса составит 4,7 мм. Схемы также указывают на массивный блок камер. Выступ камер, как ожидается, должен увеличить толщину смартфона до 13,9 мм. Ожидается, что на задней панели разместятся два сенсора по 48 Мп и еще один сверхширокоугольный.


Фронтальная камера впервые будет встроена в отверстие внутреннего дисплея. Согласно предварительной информации, Apple разместила фронталку в левом углу развернутого экрана. Получается, если держать смартфон в вертикальном положении, кнопки регулировки громкости в правом верхнем углу в сложенном состоянии окажутся в правом нижнем углу.

Утечка также предполагает, что iPhone Ultra поступит в продажу в черном и белом цветах. Ожидается, что официальная презентация должна состояться в сентябре. Тогда же должны быть представлены модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Бюджетных моделей iPhone в этом году не ожидают. По сообщениям, iPhone 18, iPhone Air 2 и iPhone 18e должны выйти весной следующего года. 

Ранее мы писали, что Apple пытается удержать тонкий корпус iPhone Ultraпоэтому идет на заметные компромиссы — причем некоторые из них выглядят довольно неожиданно для устройства с ценой около $2000. Первый складной Apple — iPhone Fold — рискует выйти позже, чем ожидали. Сначала говорили о релизе в сентябре 2026 года, но теперь все чаще звучит другая дата — конец года или даже 2027 год.

Источник: NotebookCheck

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
