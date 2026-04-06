Накануне релиза процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D2 появились первые розничные цены от продавцов в Канаде и Великобритании.





В частности, в Канаде цена на топовый процессор AMD составляет $985, тогда как в Великобритании она доходит до $1197. В целом ориентировочная цена на Ryzen 9 9950X3D2 составляет около $1 тыс., однако AMD до сих пор не представил рекомендованной розничной цены.

Несмотря на то, что это топовый процессор с 208 Мб кэша, скорее всего, он не будет стоить $1 тыс. 9950X3D, который не так уж и уступает по характеристикам, поступил в продажу по цене $699. Поэтому вполне вероятно, что более дорогая версия того же самого процессора будет стоить на $100 или может на $200 больше.

Главной фишкой Ryzen 9 9950X3D2 является объем кэша L3 в 192 Мб. Это стало возможным благодаря его размещению под обоими кластерами ядер. На каждый CCD приходится 96 Мб кэша. Собственный кэш L3 — 32 Мб, еще 64 Мб — дополнительный кэш X3D. Общий объем составляет 208 Мб. Это увеличило TDP процессора до 200 Вт по сравнению со 170 Вт у стандартного 9950X3D.





Чип имеет 16 ядер и 32 потока на микроархитектуре Zen 5 и способен разгоняться до 5,6 ГГц. AMD предлагает его как свой топовый процессор для игр и работы. Несмотря на то, что Ryzen 9 9950X3D2 станет первым в мире процессором с двойным кэшем, Intel также активно работает над линейкой CPU следующего поколения Nova Lake-S, которые по предварительной информации в топовых конфигурациях получат 288 Мб кэша bLLC.

Ожидается, что процессоры Ryzen 9 9950X3D2 поступят в продажу 22 апреля. Стандартная модель 9950X3D была выпущена с 16 ядрами, 32 потоками, частотой в режиме Boost до 5,7 ГГц, 128 Мб кэша L3 и TDP 170 Вт.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ранее мы писали, что AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 с 208 МБ кэша и TDP 200 Вт. Слухи об этой модели ходили с прошлого года и наконец-то были подтверждены.

Источник: VideoCardz