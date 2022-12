Игровой монитор Alienware AW2524H с частотой обновления экрана 500 Гц представят на CES 2023

Согласно утечке, Alienware готовит самый «быстрый» на сегодняшний день настольный игровой монитор. Инсайдер Chi11eddog поделился Twitter изображением предполагаемого Alienware AW2524H, IPS-монитора с максимальной частотой обновления экрана 500 Гц. Источник добавил, что этот игровой монитор будет официально представлен на выставке CES 2023, которая стартует на следующей неделе.

Разрешение монитора составляет 1920 x 1080 пикселей. Частота 480 Гц достижима при использовании разъема DisplayPort, 500 Гц можно получить небольшим разгоном. Маркировка AW2524H указывает, что монитор имеет диагональ 25 дюймов (вероятно, 24,5”). Большинство доступных в настоящее время моделей фирмы имеют в название следующие после диагонали две цифры«23» – можно предположить, что AW2524H скоро поступит в продажу и будет актуален до 2024 года. Наконец, Alienware добавляет букву «D» в название изогнутых мониторов, так что это определенно плоский дисплей. Суффикс «H» может сигнализировать о высокой частоте обновления.

Alienware 500Hz Gaming monitor

AW2524H

FAST IPS

1920 X 1080 at 480Hz (Native with DP) / at 500Hz (OC with DP)

CES 2023 pic.twitter.com/nSUghCUo9l

