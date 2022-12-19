AMD, Intel и NVIDIA на CES 2023 — когда состоятся презентации и чего ждать?

Анонсированная на 5-8 января выставка CES 2023 традиционно станет первым большим мероприятием года для энтузиастов ПК. Двое из трех основных игроков рынка, NVIDIA и AMD, уже подтвердили свои выступления на конференции, Intel пока подтвердила лишь участие, но не официальный доклад. Как всегда, на выставке ожидается ряд важных анонсов.

Доклад NVIDIA состоится 3 января в 18.00

NVIDIA проведет онлайн-событие в особом формате – это будет запись,а не прямой эфир. В прошлой CES не участвовал генеральный директор компании Дженсен Хуанг, о его участии не говорится и в этот раз – вполне возможно, ситуация повторится. Среди ожидаемых анонсов:

Видеокарты GeForce RTX 4000 для ноутбуков

GeForce RTX 4070 Ti для настольных компьютеров

По предварительной информации, RTX 4070 Ti выйдет 5 января, через два дня после мероприятия.

Join us for our virtual NVIDIA Special Address at #CES2023 on Tuesday, Jan. 3 at 8 a.m. PT. We’ll be sharing the latest innovations made possible by accelerated computing. pic.twitter.com/oVB53Jb05p — NVIDIA (@nvidia) November 17, 2022

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Глава AMD Лиза Су выступит 4(5) января в 04:30

Вступительное слово от AMD на выставке CES 2023 произнесет CEO Лиза Су. В отличие от мероприятия NVIDIA, доклад пройдет в прямом эфире и сличным присутствием.Ожидается, что «красные» анонсируют:

Процессоры Ryzen 7000 для настольных компьютеров без суффикса X

Процессоры Ryzen 7000 для игровых ноутбуков

Возможно, мобильную графику RDNA3

Intel на выставке CES 2023

До сих пор Intel не подтвердила своих особых пресс-конференций на CES 2023. Возможны закрытые анонсы для представителей прессы в рамках мероприятия. Предположительно, компания собирается представить:

Процессоры Core 13-го поколения без суффикса K для настольных ПК

Процессоры Core 13-го поколения серий HX/HK/H для ноутбуков

Возможно, Intel сообщит цену и дату выпуска процессора Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц.

Источник: VideoCardz