AMD, Intel и NVIDIA на CES 2023 — когда состоятся презентации и чего ждать?

Анонсированная на 5-8 января выставка CES 2023 традиционно станет первым большим мероприятием года для энтузиастов ПК. Двое из трех основных игроков рынка, NVIDIA и AMD, уже подтвердили свои выступления на конференции, Intel пока подтвердила лишь участие, но не официальный доклад. Как всегда, на выставке ожидается ряд важных анонсов.
Доклад NVIDIA состоится 3 января в 18.00
NVIDIA проведет онлайн-событие в особом формате – это будет запись,а не прямой эфир. В прошлой CES не участвовал генеральный директор компании Дженсен Хуанг, о его участии не говорится и в этот раз – вполне возможно, ситуация повторится. Среди ожидаемых анонсов:
- Видеокарты GeForce RTX 4000 для ноутбуков
- GeForce RTX 4070 Ti для настольных компьютеров
По предварительной информации, RTX 4070 Ti выйдет 5 января, через два дня после мероприятия.
Join us for our virtual NVIDIA Special Address at #CES2023 on Tuesday, Jan. 3 at 8 a.m. PT. We’ll be sharing the latest innovations made possible by accelerated computing. pic.twitter.com/oVB53Jb05p
— NVIDIA (@nvidia) November 17, 2022
Глава AMD Лиза Су выступит 4(5) января в 04:30
Вступительное слово от AMD на выставке CES 2023 произнесет CEO Лиза Су. В отличие от мероприятия NVIDIA, доклад пройдет в прямом эфире и сличным присутствием.Ожидается, что «красные» анонсируют:
- Процессоры Ryzen 7000 для настольных компьютеров без суффикса X
- Процессоры Ryzen 7000 для игровых ноутбуков
- Возможно, мобильную графику RDNA3
Intel на выставке CES 2023
До сих пор Intel не подтвердила своих особых пресс-конференций на CES 2023. Возможны закрытые анонсы для представителей прессы в рамках мероприятия. Предположительно, компания собирается представить:
- Процессоры Core 13-го поколения без суффикса K для настольных ПК
- Процессоры Core 13-го поколения серий HX/HK/H для ноутбуков
Возможно, Intel сообщит цену и дату выпуска процессора Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц.
Источник: VideoCardz