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AMD, Intel и NVIDIA на CES 2023 — когда состоятся презентации и чего ждать?

AMD, Intel и NVIDIA на CES 2023 — когда состоятся презентации и чего ждать?

Анонсированная на 5-8 января выставка CES 2023 традиционно станет первым большим мероприятием года для энтузиастов ПК. Двое из трех основных игроков рынка, NVIDIA и AMD, уже подтвердили свои выступления на конференции, Intel пока подтвердила лишь участие, но не официальный доклад. Как всегда, на выставке ожидается ряд важных анонсов.

Доклад NVIDIA состоится 3 января в 18.00

NVIDIA проведет онлайн-событие в особом формате – это будет запись,а не прямой эфир. В прошлой CES не участвовал генеральный директор компании Дженсен Хуанг, о его участии не говорится и в этот раз – вполне возможно, ситуация повторится. Среди ожидаемых анонсов:

  • Видеокарты GeForce RTX 4000 для ноутбуков
  • GeForce RTX 4070 Ti для настольных компьютеров

По предварительной информации, RTX 4070 Ti выйдет 5 января, через два дня после мероприятия.

NVIDIA CES 2023

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Глава AMD Лиза Су выступит 4(5) января в 04:30

Вступительное слово от AMD на выставке CES 2023 произнесет CEO Лиза Су. В отличие от мероприятия NVIDIA, доклад пройдет в прямом эфире и сличным присутствием.Ожидается, что «красные» анонсируют:

  • Процессоры Ryzen 7000 для настольных компьютеров без суффикса X
  • Процессоры Ryzen 7000 для игровых ноутбуков
  • Возможно, мобильную графику RDNA3

AMD CES 2023

Intel на выставке CES 2023

До сих пор Intel не подтвердила своих особых пресс-конференций на CES 2023. Возможны закрытые анонсы для представителей прессы в рамках мероприятия. Предположительно, компания собирается представить:

  • Процессоры Core 13-го поколения без суффикса K для настольных ПК
  • Процессоры Core 13-го поколения серий HX/HK/H для ноутбуков

Возможно, Intel сообщит цену и дату выпуска процессора Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц.

INTEL CES 2023

Источник: VideoCardz


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