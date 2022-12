AMD, Intel и NVIDIA на CES 2023 — когда состоятся презентации и чего ждать?

Анонсированная на 5-8 января выставка CES 2023 традиционно станет первым большим мероприятием года для энтузиастов ПК. Двое из трех основных игроков рынка, NVIDIA и AMD, уже подтвердили свои выступления на конференции, Intel пока подтвердила лишь участие, но не официальный доклад. Как всегда, на выставке ожидается ряд важных анонсов.

NVIDIA проведет онлайн-событие в особом формате – это будет запись,а не прямой эфир. В прошлой CES не участвовал генеральный директор компании Дженсен Хуанг, о его участии не говорится и в этот раз – вполне возможно, ситуация повторится. Среди ожидаемых анонсов:

По предварительной информации, RTX 4070 Ti выйдет 5 января, через два дня после мероприятия.

Join us for our virtual NVIDIA Special Address at #CES2023 on Tuesday, Jan. 3 at 8 a.m. PT. We’ll be sharing the latest innovations made possible by accelerated computing. pic.twitter.com/oVB53Jb05p

— NVIDIA (@nvidia) November 17, 2022