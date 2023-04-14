Игровой смартфон Asus ROG Phone 7: Snapdragon 8 Gen 2, ультразвуковые триггеры и внешний кулер с сабвуфером

Компания Asus подготовила к выпуску новую серию игровых смартфонов ROG Phone 7. Она отличается высокопроизводительными компонентами (SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, память LPDDR5X до 16 ГБ и хранилище UFS 4.0 до 512 ГБ), улучшенной системой охлаждения GameCool 7 и рядом возможностей, призванных улучшить игровой процесс. Серия включает модели ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate. Они обладают почти одинаковыми характеристиками.

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Asus ROG Phone 7 содержит 6,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 165 Гц и частотой опроса сенсора 720 Гц. Пиковая яркость изображения достигает 1500 нит. Также заявлена поддержка HDR10. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Модель ROG Phone 7 Ultimate предлагает дополнительную оптимизацию дисплея ROG Vision.

В смартфоне доступны двойные фронтальные динамики с поддержкой пространственного звука, а также ультразвуковые датчики AirTrigger 5, которые можно использовать как программируемые кнопки для многих игр. Для обеспечения наилучшей производительности в устройстве применяется термопаста на основе нитрида бора и система охлаждения с испарительной камерой. Для более эффективного охлаждения можно использовать внешний кулер AeroActive Cooler 7.

Кулер AeroActive Cooler 7 входит в комплект поставки ROG Phone 7 Ultimate. Эта модель также предлагает специальный режим работы с улучшенным охлаждением – при подключении кулера активируются воздухозаборники. Asus утверждает, что это может повысить эффективность охлаждения до 20%. В дополнение ко всему этому, новый кулер имеет больше лопастей и встроенный термоэлектрический кулер Пельтье. И ещё кулер содержит встроенный сабвуфер, который может улучшить передачу звука по сравнению со встроенными динамиками.

Смартфоны серии Asus ROG Phone 7 оснащены тройной камерой. Она включает основной 50-мегапиксельный сенсор, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Среди прочих характеристик отмечается наличие модулей Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и батареи ёмкостью 6000 мАч.

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Новые смартфоны Asus ROG Phone 7 уже доступны для предварительного заказа в Китае и Европе. Базовая версия ROG Phone 7 оценивается от €999, а модель ROG Phone 7 Ultimate с комплектным кулером AeroActive Cooler 7 стоит €1399.

Источник: xda-developers