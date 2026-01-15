Новости Игры 15.01.2026 comment views icon

Игры для складных смартфонов: платформер, создание оригами и износ шарнира

Олександр Федоткін

Ігри для складаних смартфонів: платформер, створення орігамі та зношення шарніру

Энтузиасты представили несколько игр для складных смартфонов, которые позволяют проверить гаджеты на прочность, а самих игроков на предмет железных нервов.

Одна из них — симулятор оригами под названием Kami, работающий именно так, как только и можно это себе представить. Пользователь Reddit недавно опубликовал ее как собственную игру сугубо для раскладушек. Игра использует шарнир сгибания-разгибания экрана для складывания бумаги и является довольно сложной. Расположение бумаги по линии определяет место сгиба. При простом физическом складывании дисплея Galaxy Z Fold 7, Pixel 10 Pro Fold или другой аналогичной модели бумага складывается вдоль линии. Автор сделал свой проект доступным онлайн, чтобы любой мог модифицировать игру по собственному усмотрению. Желающие поиграть могут просто перейти на сайт Kami, поскольку это веб-игра.

Буквально за несколько недель до этого появился проект с открытым исходным кодом под названием Foldy Bird. Игра представляет собой копию хорошо известной Flappy Bird, однако для складных смартфонов. Foldy Bird — игра для Chrome, совместимая только с раскладушками под управлением Android. Как и в оригинале, надо проводить птичку через препятствия, однако в данном случае, чтобы она подпрыгивала, необходимо быстро складывать-раскладывать экран смартфона. Желающие поиграть в нее должны перейти по ссылке.

Стоит предупредить, что ключевой проблемой подобных игр является ускоренный износ шарнира, который отвечает за складывание-раскладывание смартфона. Сами шарниры, как сообщают разработчики, в частности, Samsung или Google, рассчитаны на определенное количество складываний-раскладываний, после чего изнашиваются. Обычно гаджеты складывают-раскладывают по несколько раз в день, однако подобные игры значительно ускоряют износ. Так что, если нервы не сдадут и игрок не разобьет смартфон в приступе ярости после очередного фейла, длительное время, проведенное за подобными играми, сделает все за него.

Недавно мы рассказывали, что звезда сборной Таиланда по киберспорту «подделала» карьеру и никогда не играла в видеоигры — всю команду исключили из турнира. Также ITC писал, что энтузиаст создал игры для BIOS: UEFI выключит компьютер, если не пройти их.

Источник: 9to5google

