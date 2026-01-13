Звезда сборной Таиланда по киберспорту "подделала" карьеру и никогда не играла в видеоигры — всю команду исключили из турнира

Киберспорстменка сборной Таиланда по Arena of Valor оказалась совсем не тем человеком, каким хотела казаться. Девушку исключили из турнира, когда выяснилось, что она «подделала» карьеру.

Варасин Напхат, известная под ником Tokyogurl, представляла национальную команду на Играх Юго-Восточной Азии 2025 года. Матч по Arena of Valor состоялся 15 декабря. Казалось все могло пройти без инцидентов, если бы судьи заметили странную вещь. Движения «киберспортменки» не совпадали с тем, что происходило в игре.

Судьи инициировали проверку, которая показала, что Tokyogurl не управляла персонажем. Девушка просто транслировала на телефон экран другого игрока через Discord, а тот играл от ее имени удаленно. Tokyogurl сразу исключили из турнира, а всю команду сняли с соревнований. И это при том, что они как раз вышли в финал.

Сначала Tokyogurl пыталась отрицать свою вину, однако впоследствии появились неопровержимые доказательства. Игрок Arena of Valor под ником Cheerio опубликовал в TikTok два скриншота, где прямо признал, что играл за нее. В обращении Cheerio извинился, отметив, что не ожидал, что история «зайдет так далеко и разочарует многих людей». Мужчина пообещал принять последствия. После этого Tokyogurl опубликовала в Facebook короткое сообщение: «Извините», чем признала вину. Наказание не заставило ждать обоих «героев» истории. Клуб разорвал контракт с Tokyogurl, а RoV Esports пожизненно запретил ей участвовать в соревнованиях. Карьера Cheerio также под угрозой. Президент Азиатской федерации электронного спорта и глава Таиландской ассоциации киберспорта заявили, что против обеих сторон будут принимать правовые меры «в самом широком смысле». Как выяснилось позже, намеки на недобросовестное поведение «геймерши» появлялись ранее. Tokyogurl избегала офлайн-тренировок и скрывала руки во время стримов своего якобы геймплея. В национальную сборную ее включили без прохождения официальных отборочных соревнований. Это было исключением из-за популярности в онлайне. Именно это решение теперь называют ключевой ошибкой. Безусловно, в киберспорте мошенничество случается регулярно. Но чтобы игрок попал в национальную сборную, даже не играя сам, это редкость. В итоге одна схема в Discord уничтожила две карьеры, похоронила шансы всей команды на турнир и ударила по репутации.

Источник: Game Rant / RudeVulture / Bangkok Post