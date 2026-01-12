Игры Новости 12.01.2026 comment views icon

Энтузиаст создал игры для BIOS: UEFI выключит ПК, если не пройти

Андрій Русанов

Ентузіаст створив ігри для BIOS: UEFI вимкне ПК, якщо не пройти

С этими играми каждое включение ПК становится настоящим испытанием. Программист написал пять игр, которые работают в UEFI при загрузке. Проигравший не увидит операционную систему.

Энтузиаст Linux Алехандро Армас, известный как mycroftsnm, создал пятерку игр для UEFI, которые работают по принципу «выигрыш — загрузка, проигрыш — выключение ПК». Их можно найти в репозитории UEFIGame на GitHub, где также есть демонстрационные видео. Игры предлагают викторины и другие задания.

Игра User Evaluation for Ineptness («Оценка компетентности пользователя») предлагает сложить два числа от 0 до 99. «Если ваш ответ неправильный, система посмеется над вами и выключится«.

Insult Sword Fighting, вдохновленная Monkey Island, предлагает выбрать правильный вариант, чтобы продолжить загрузку. Можно вручную редактировать insults.txt, чтобы расширить возможности игры.

У Fall To Boot пользователь должен пройти процедурно сгенерированный туннель с вертикальной прокруткой, чтобы добраться до дна, иначе загрузка не произойдет.

Age Verification — викторина о поп-культуре 80-х годов. Она должна отфильтровать тех, кто «слишком молод», чтобы пользоваться компьютером, иронизирует разработчик.

UEFI Says — графическая игра на сопоставление шаблонов. В описании программист говорит, что это тест памяти, но не компьютерной.

Эти игры представляют свою родную возможность поиграть без загрузки всего ПК. Особенно остроумным кажется тест возраста — если пользователь не достаточно стар, чтобы забыть те времена. Как отмечает Tom’s Hardware, это не первые игры для BIOS (многие до сих пор называют так UEFI), но, пожалуй, первые, с такой оригинальной целью.

