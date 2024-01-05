Илон Маск: SpaceX должна строить новые Starship так же часто, как Boeing свои 737

Не секрет, что у Илона Маска большие амбиции по поводу мегарекаты Starship от SpaceX. Это модернизированный транспорт, который, по его словам, будет переправлять грузы и людей по Солнечной системе и в конечном итоге поможет создать колонию на Марсе — цель, до которой еще очень и очень далеко.
Компания все еще работает над выводом ракеты на орбиту и потенциально эту цель может реализовать уже в этом году. Далее Starship планируют использовать для запуска спутников Starlink с одновременными испытаниями технологии дозаправки в космосе, необходимыми для трансформации корабля в посадочный модуль, который сможет приземлиться на Луне.
Два испытательных полета для ныне крупнейшей ракеты в мире уже позади — во время первого, 20 апреля, Starship успешно стартовала и почти добралась до этапа разъединения ступеней, но в конце концов начала неконтролируемо кружить и была подорвана командой из центра управления; недавний второй, 18 ноября, прошел этап разделения и успешно опробовал несколько новых технологий, но, к сожалению, также завершился уже двойным взрывом.
В настоящее время команда SpaceX в Южном Техасе продвигается к третьему полномасштабному испытательному полету Starship. 20 декабря верхняя ступень Starship завершила испытания двигателей Raptor, а через девять дней сверхтяжелый ракетный ускоритель запустился на стартовой площадке для статического огневого испытания.
Возможно, до готовности обоих к полету осталось несколько недель, однако компания еще не обнародовала выводы предыдущего испытательного полета Starship. Инженеры хотят понять и исправить причину проблем, а дальше Федеральная авиационная администрация должна одобрить расследование, прежде чем выдать новую лицензию на коммерческий запуск. Во время следующего запуска Starship постарается достичь близкой к орбитальной скорости — достаточной, чтобы пройти большую часть пути вокруг света, прежде чем снова войти в атмосферу у Гавайев. Одной из будущих задач является проверка эффективности теплового экрана Starship при входе в атмосферу, однако до этого должен состояться полностью успешный запуск.
Ранее Маск заявлял, что SpaceX может потребоваться 1000 ракет Starship, чтобы обеспечить регулярные рейсы между Землей и Марсом и компании, вероятно, придется строить по одному в неделю. В недавней публикации он, похоже, рассматривал ускорение планов:
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«Чтобы колонизировать Марс примерно через 30 лет, нам придется производить 100 единиц в год, но в идеале – 300 в год», – написал Маск.
SpaceX стремится сделать Starship и Super Heavy пригодными для повторного использования. Корабль, который будет путешествовать на орбиту, а затем на Луну и Марс, не будет повторно использоваться так часто, как ракета-носитель. Super Heavy, оборудованный более 30 двигателями Raptor, будет возвращаться спустя примерно 6 минут после старта — так, как сейчас работает Falcon. Маск говорит, что в теории ракета-носитель будет готова к следующему полету уже через час.
С самим Starship вступают в игру законы физики и реалии географии. SpaceX сначала будет использовать стартовые и посадочные площадки для Super Heavy и Starship в Южном Техасе и на мысе Канаверал во Флориде (хотя и заигрывала с идеей морских стартовых и посадочных платформ). Когда объект находится на околоземной орбите, Земля вращается под ним, а значит, Starship будет смещаться примерно на 22,5° долготы от своего места запуска после 90-минутной орбиты вокруг планеты. Понадобится несколько часов или даже сутки, чтобы Starship сравнялся с одним из мест приземления.
«Кораблю нужно завершить по крайней мере одну орбиту, но скорее несколько, чтобы восстановить путь к месту запуска, поэтому повторное использование может быть только ежедневным», — написал Маск. «Это означает, что производство кораблей должно быть примерно на порядок выше, чем производство ракет-носителей».
Президент SpaceX Гвен Шотвелл в прошлом году сказала, что инженеры «спроектировали Starship максимально подобной к полетным операциям самолетов… Мы хотим говорить о десятках запусков в день, если не сотнях». Такая периодичность рассматривается для того, чтобы доставить миллионы тонн оборудования в космос для поселения на Марсе – что падет на плечи так называемых танкеров-заправщиков Starship.
Очевидно, что конечная цель Маска потребует, чтобы ракетные путешествия стали почти такими же рутинными, как авиаперелеты. В последние три десятилетия компания Boeing производила в среднем около 300 своих самолетов 737 в год. Именно о таких масштабах говорит Маск со Starship.