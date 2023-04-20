SpaceX впервые запускает Starship на орбиту — попытка №2

Во второй половине дня SpaceX вторично попытается запустить Starship на орбиту — в прошлый раз (17 апреля) проверить 120-метровую систему в полете помешала проблема замерзания одного из клапанов нагнетания давления в первой ступени кислород как один из компонентов топлива охлаждают до сверхнизких температур.. Никто не знает, удастся ли все сегодня, однако на этот момент самая мощная ракета в истории готова стартовать (все системы в полном порядке) и команда инженеров SpaceX продолжает рутинную подготовку. Прямая трансляция, конечно, планируется, поэтому любезно приглашаем всех желающих стать свидетелями этого исторического события, которое потенциально станет началом новой эпохи освоения космоса.
Окно для запуска открывается в 16.28 по киевскому времени и закрывается в 17.30. Прогноз погоды предполагает высокую вероятность благоприятных условий для запуска, но к моменту запуска погода еще может измениться. С понедельника особо ничего не изменилось — существует очень большая вероятность, что сегодня не все пойдет по плану (до сих пор бустер Super Heavy не летал даже отдельно от Starship), поэтому у SpaceX уже есть резервная дата запуска на 21 апреля.
Где смотреть
Официальная трансляция SpaceX (на английском) начнется в 15:45
Трансляция NASASpaceflight (на английском) уже в эфире
Трансляция Alpha Centauri (на украинском) начнется в 15:30
Главная цель – испытать системы взлета и не взорвать стартовую площадку. По плану, полет будет длиться полтора часа: ускоритель Super Heavy после завершения работы должен приводиться в Мексиканском заливе в ~32 км от места старта, а Starship достигнет космоса (примерно 250 километров), но на стабильную орбиту не будет выходить – он выполнит почти полный. виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи.
Если первый орбитальный полет Starship пройдет удачно, SpaceX получит ракету нового поколения с рекордной грузоподъемностью (до 150 тонн на орбиту в полностью многократной конфигурации).
Все детали о Starship, сегодняшнем запуске и перспективах – в нашем предыдущем материале.
Оновлено: Starship сьогодні не летить на орбіту — SpaceX перенесла на 20 квітня запуск через проблему з тиском у першому ступені
- Starship и Super Heavy — перспективные многоразовые сверхтяжелые ракеты и корабль, разрабатываемые SpaceX по меньшей мере с 2016 года для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon и предназначенные для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс.
- После ввода в эксплуатацию система Super Heavy+Starship станет самой мощной за всю историю освоения космоса. Ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн полностью многократной конфигурации — с возвратом обеих частей (70-метровой Super Heavy и 50-метровой Starship) на Землю, а также возможностью стыковки и дозаправки на орбите.
- SpaceX продолжает разрабатывать по контракту NASA вариант Starship для лунной программы Артемида, которая предусматривает пилотируемый полет и высадку на Луну. В конце 2022 года NASA выбрало SpaceX Starship для второй высадки экипажа на Луну по программе «Артемида» – она ожидается не раньше 2027 года.
- Также SpaceX планирует использовать Starship для запуска нового поколения интернет-спутников Starlink V2.0 (если Джефф Безос не помешает). Это должно стать первым коммерческим запуском Starship, но сроков пока нет (они будут зависеть от того, как пройдет первый тестовый запуск). Кроме того, SpaceX планировала в 2023 отправить на Starship к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером (миссия DearMoon). Еще одна туристическая миссия на Starship входит в программу Polaris, но пока нет ни подробностей, ни даже приблизительных сроков.