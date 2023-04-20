SpaceX впервые запускает Starship на орбиту — попытка №2

Во второй половине дня SpaceX вторично попытается запустить Starship на орбиту — в прошлый раз (17 апреля) проверить 120-метровую систему в полете помешала проблема замерзания одного из клапанов нагнетания давления в первой ступени кислород как один из компонентов топлива охлаждают до сверхнизких температур.. Никто не знает, удастся ли все сегодня, однако на этот момент самая мощная ракета в истории готова стартовать (все системы в полном порядке) и команда инженеров SpaceX продолжает рутинную подготовку. Прямая трансляция, конечно, планируется, поэтому любезно приглашаем всех желающих стать свидетелями этого исторического события, которое потенциально станет началом новой эпохи освоения космоса.

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Окно для запуска открывается в 16.28 по киевскому времени и закрывается в 17.30. Прогноз погоды предполагает высокую вероятность благоприятных условий для запуска, но к моменту запуска погода еще может измениться. С понедельника особо ничего не изменилось — существует очень большая вероятность, что сегодня не все пойдет по плану (до сих пор бустер Super Heavy не летал даже отдельно от Starship), поэтому у SpaceX уже есть резервная дата запуска на 21 апреля.

Где смотреть

Официальная трансляция SpaceX (на английском) начнется в 15:45

Трансляция NASASpaceflight (на английском) уже в эфире

Трансляция Alpha Centauri (на украинском) начнется в 15:30

Главная цель – испытать системы взлета и не взорвать стартовую площадку. По плану, полет будет длиться полтора часа: ускоритель Super Heavy после завершения работы должен приводиться в Мексиканском заливе в ~32 км от места старта, а Starship достигнет космоса (примерно 250 километров), но на стабильную орбиту не будет выходить – он выполнит почти полный. виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи.

Если первый орбитальный полет Starship пройдет удачно, SpaceX получит ракету нового поколения с рекордной грузоподъемностью (до 150 тонн на орбиту в полностью многократной конфигурации).

Все детали о Starship, сегодняшнем запуске и перспективах – в нашем предыдущем материале.

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