Илон Маск ищет «вайфу-разработчика» для Grok на зарплату $440 000

Компания искусственного интеллекта xAI, принадлежащая Илону Маску, только что запустила одну из самых странных вакансий в IT на данный момент — ищут разработчика, который будет создавать для Grok новые аватары, в основном сексуальных аниме-девушек.

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На данный момент чат-бот имеет только две личности (красную панду Руди и готическую вайфу Термин «waifu» используется в отношении аниме-персонажей женского пола, которых фанаты могут считать романтическими партнерами или женами.] Ани), однако вчера Маск анонсировал третью «версию для женщин» — аниме-парня для общения, который вдохновлялся Эдвардом Калленом из «Сумерек» и Кристианом Греем из «50 оттенков серого». Новый разработчик, которого в вакансии xAI окрестили «Fullstack Engineer — Waifus», должен расширить «ассортимент» еще больше.

Эта работа, согласно описанию компании, является частью ее миссии — создавать системы ИИ, способные точно понимать вселенную и помогать человечеству в стремлении к знаниям. Похоже, «точное понимание вселенной» в этом случае включает создание карманных «подружек», которые смогут покорить сердца и кошельки пользователей (в дальнейшем личности будут доступны только в платной версии).

xAI пишет, что ищет «исключительных мультимедийных инженеров и специалистов по разработке продуктов», которые смогут сделать «продукты Grok для создания аватаров в реальном времени быстрыми, масштабируемыми и надежными». Компания добавила, что наем будет происходить в Пало-Альто, а оплата составит от $180 000 до $440 000 наряду с комплексным медицинским страхованием, различными скидками, бонусами и льготами.

Нынешние личности Grok могут вести себя рискованно: Ани кокетливо разговаривает и раздевается до нижнего белья, в то время как «плохая» версия Руди может ругаться и оскорблять вас. Собственно, чат-бот имел проблемы еще до создания аватаров: раньше он делился антисемитскими постами и называл себя «MechaHitler». В субботу xAI извинилась за «ужасное поведение» Grok, объяснив, что проблемы возникли из-за «устаревшего кода», который сделал чат-бота уязвимым к постам некоторых пользователей с экстремистскими взглядами.

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Источник: TechCrunch, The Verge, Business Insider