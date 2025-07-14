Илон Маск заставил разработчиков Grok установить на свои ПК софт для отслеживания «рабочей активности»

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Компания Илона Маска xAI попала в новую волну обсуждений — и на этот раз дело не в очередном апдейте Grok или скандальном заявлении миллиардера. Теперь из-за слежки.

В начале июля сотрудникам, которые тренируют чатбота Grok, внезапно объявили, что от них теперь требуется установить специальное программное обеспечение Hubstaff для «мониторинга работы». Нюанс следующий: речь не только о корпоративных ноутбуках, но и о личных устройствах.

Во внутренних документах xAI написано: если сотруднику не выдавали ноутбук, он должен был до 11 июля установить Hubstaff на свой компьютер. Фактически программа собирает URL-адреса, отслеживает запущенные программы, а также может фиксировать нажатия клавиш, движение мыши и делать автоматические скриншоты. После того как к xAI обратились журналисты, компания изменила условия: теперь тем, кто успел запросить корпоративный ноутбук, разрешили подождать с установкой Hubstaff до его получения. Остальным, похоже, придется устанавливать софт на личные ПК или покупать себе дополнительные.

В Slack сотрудников убеждают, что такая система «служит для оптимизации рабочих процессов, предоставления более четкого понимания ежедневной учебной деятельности и обеспечения соответствия ресурсов приоритетам управления данными персонала». Однако не все в команде восприняли такие новости спокойно. Во внутреннем Slack один из сотрудников публично заявил, что уходит из компании из-за Hubstaff. Он назвал требование «наблюдением, замаскированным под производительность» и «манипуляциями, замаскированными под культуру».

Чтобы смягчить ситуацию, xAI предложила вариант: либо купить новое устройство за счет технической стипендии в $50 в месяц, либо создать отдельную учетную запись на своем ПК для отделения личной и рабочей активности. Компания официально говорит, что Hubstaff не будет следить за действиями вне рабочих часов, но многие сомневаются в правдивости заявления. Кроме Hubstaff, в компании действует еще несколько систем мониторинга: Rippling для трекинга времени и собственная система Starfleet, которая фиксирует продолжительность задач и активность на сайте.

Такой случай уже не первый, когда ИИ-компании используют Hubstaff для мониторинга персонала. Юристы считают, что подобные практики могут вызвать юридические вопросы, особенно в Калифорнии, где расположена штаб-квартира xAI. Но поскольку многие сотрудники работают удаленно из разных стран, все зависит от конкретного региона.

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Между тем в xAI сосредоточена на другом. На этой неделе компания уже временно выключала Grok после серии антисемитских постов, а сам Илон Маск параллельно анонсировал новый тариф SuperGrok Heavy за $300 в месяц и планы интегрировать Grok в Tesla.

Источник: Business Insider