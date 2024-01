Инсталлятор Windows впервые обновится со времен Vista — «более чистый и современный- интерфейс появится в Windows 11 Build 26040

Microsoft готовится обновить инсталлятор Windows Setup Experience впервые со времен Vista. Обновленный интерфейс Windows OS Media Setup появился в Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Canary Channel). По словам Microsoft у него «гораздо более чистый и современный дизайн».

В Windows Blog читателей уверяют, что «все те же самые функции будут поддерживаться и в процессе установки операционной системы». На снимках до и после можно заметить разницу между старой и новой версией.

Тот, кто, пожалуй, пережил больше всего попыток установки Windows — NTDEV, известный своими сборками ОС, например tiny11. Разработчик был поражен появлением нового интерфейса установки Windows, написав в Твиттере, что «произошло невозможное».

The impossible has happened: Microsoft finally updated the Windows Setup experience that was introduced way back in Windows Vista. As of now, it is only on the latest Windows 11 Canary build, 26040, but it's expected to trickle down to the next major version of Windows. pic.twitter.com/dSiRDGAYNs

— NTDEV (@NTDEV_) January 26, 2024