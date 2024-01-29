Новости Софт 29.01.2024 в 11:19 comment views icon

Инсталлятор Windows впервые обновится со времен Vista — «более чистый и современный- интерфейс появится в Windows 11 Build 26040

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Юрій Орос

Автор новин

Инсталлятор Windows впервые обновится со времен Vista — «более чистый и современный- интерфейс появится в Windows 11 Build 26040

Microsoft готовится обновить инсталлятор Windows Setup Experience впервые со времен Vista. Обновленный интерфейс Windows OS Media Setup появился в Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Canary Channel). По словам Microsoft у него «гораздо более чистый и современный дизайн».

В Windows Blog читателей уверяют, что «все те же самые функции будут поддерживаться и в процессе установки операционной системы». На снимках до и после можно заметить разницу между старой и новой версией.

Тот, кто, пожалуй, пережил больше всего попыток установки Windows — NTDEV, известный своими сборками ОС, например tiny11. Разработчик был поражен появлением нового интерфейса установки Windows, написав в Твиттере, что «произошло невозможное».

Среди других нововведений в Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Canary Channel):

  • Возможность «мгновенного» доступа к скриншотам Windows с другого смарт-устройства.
  • ИИ-функция Voice Clarity (Четкость голоса), которая предлагает Deep Noise Suppression (глубокое подавление шума), подавление эхо и устранение реверберации.
  • Функция автоматического управления учетными записями Windows LAPS
  • Улучшенное обнаружение экранного кастинга (записи экрана)
  • В этом выпуске также появилась поддержка USB 80 Гбит/с, но поначалу только на некоторых устройствах с мобильными процессорами Intel Core 14-го поколения серии HX.
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