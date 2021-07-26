YouTube-канал Upscale улучшает старые игровые ролики, используя ИИ приложения Topaz Video Enhance AI





Двадцать лет назад, когда фотореалистичные игры были лишь далекой мечтой, некоторые компании всё же старались добавить в игры реализм с помощью вступительных роликов и кат-сцен. Подобные ролики могли длиться по несколько минут, обеспечивая более глубокое погружение в игровой процесс.

И хотя в то время такие ролики вызывали восторг, сейчас на экранах с разрешением Full HD или 4K они выглядят уже не столь впечатляюще. Исправить эту проблему взялся YouTube-канал Upscale. Его авторы используют системы машинного обучения для повышения разрешения в старых роликах, чтобы они и сейчас выглядели столь же хорошо, как когда-то на старых ЭЛТ мониторах.

Все эти улучшения стали возможными с помощью программного обеспечения Topaz Video Enhance AI, также известного как Topaz Gigapixel. Само ПО можно купить за $299. На улучшение одного ролика потребуется несколько часов, в зависимости от производительности графического процессора компьютера, длительности ролика и целевого разрешения. Однако важно знать, что изображения, выдаваемые компьютером, не обязательно являются «правдой». Они могут включать детали, которых нет в оригинальном видео. Конечный результат также может отличаться, в зависимости от разрешения.

Ознакомиться с результатами работы Topaz Video Enhance AI можно на YouTube-канале Upscale.

Источник: The Verge