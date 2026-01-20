Новости Игры 20.01.2026 comment views icon

Исследование: геймеры, играющие 10+ часов в неделю, чаще страдают от ожирения

Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння

Команда ученых считает, что играть по несколько часов в неделю — нормально. Но когда игры начинают «съедать» вечера, ночи и выходные, появляются проблемы ожирения или ухудшение с питанием.

Новое исследование показало: у геймеров, которые проводят за играми более 10 часов в неделю, заметно чаще появляются проблемы с весом, сном и питанием. Команда ученых из Австралии под руководством профессора Марио Сьерво проанализировала привычки 317 студентов около 20 лет из пяти университетов в отношении игр. И именно после отметки в 10 часов в неделю картина резко менялась.

Всех разделили на три группы: тех, кто играет мало (до 5 часов в неделю), умеренно (5-10 часов) и много — более 10 часов еженедельно. И именно на этой отметке, по словам исследователей, начинаются заметные изменения. По словам Сьерво, студенты, которые играли до 10 часов в неделю, почти не отличались между собой по показателям питания, сна и массы тела. Но в группе, где время в игре превышало 10 часов, картина менялась резко.

Самая заметная разница — в индексе массы тела (ИМТ). У геймеров с высокой игровой активностью средний ИМТ составил 26,3 кг/м², это уже уровень ожирения. Для сравнения: у тех, кто играл мало или умеренно, этот показатель держался в пределах нормы — 22,2 и 22,8 кг/м² соответственно.

Пункт об ожирении может звучать спорно, поэтому ученые акцентировали не только на этой проблеме. Участники, которые больше играли, чаще жаловались на плохое качество сна. Причём исследователи отмечают прямую зависимость: чем больше часов в игре — тем хуже сон. Вероятно, это напрямую связано с экранами, которые мешают нам засыпать. Даже с учетом стресса, физической активности и других факторов, надо контролировать свои игровые часы.

«Каждый дополнительный час игры в неделю был связан со снижением качества питания», — отметил Сьерво.

Исследователь также обращает внимание на то, что привычки молодости часто переносятся во взрослую жизнь. Если человек привыкает играть до ночи, пропускать приемы пищи или жить на снеках, это легко становится нормой для дальнейшей жизни.

«Более здоровые привычки, перерывы во время игры, отказ от ночных сессий, нормальная еда могут существенно улучшить общее состояние», — подытожил он.

При этом ученые подчеркивают: сами игры — не зло. Вопросы ожирения и другие проблемы начинаются тогда, когда ими заменяют сон, нормальное питание и физическую активность, даже просто немного прогуляться пешком. Иначе говоря, проблема не в играх как таковых, а в том, сколько места они занимают в ежедневной жизни.

Исследование опубликовано в Nutrition

Источник: Medical Xpress

