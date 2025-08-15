Новости IT-бизнес 15.08.2025 comment views icon

Впервые в Украине: "Киевстар" вышел на биржу Nasdaq

Вадим Карпусь

Впервые в Украине: "Киевстар" вышел на биржу Nasdaq

С 15 августа 2025 года акции Kyivstar Group Ltd. (материнская компания украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар») начали торговаться на одной из крупнейших фондовых бирж США — Nasdaq. Тикер простой и символический — KYIV. Это не просто финансовое событие: «Киевстар» стал первой и пока единственной компанией с бизнесом исключительно в Украине, которая представлена на этой бирже.

Выход на Nasdaq — это возможность для инвесторов со всего мира напрямую вкладывать средства в украинскую экономику, поддерживая ее развитие и восстановление. Nasdaq известна как «площадка для технологических гигантов». Именно здесь торгуются акции Apple, Microsoft, Tesla, Amazon и других крупных IT-компаний. Теперь рядом с ними в списках — и «Киевстар».

Владельцем 89,6% акций Kyivstar Group осталась международная телекоммуникационная группа VEON, которая поддерживает украинский бизнес и помогла реализовать этот листинг.

29 августа 2025 года руководство «Киевстара» примет участие в традиционной Opening Bell Ceremony — торжественном открытии торгов Nasdaq в Нью-Йорке. Это символический жест, который подтверждает статус компании как игрока международного уровня.

Президент «Киевстара» Александр Комаров во время анонса подчеркнул, что публичный выход — это сигнал инвесторам: в Украине работают стабильные, технологически продвинутые и эффективно управляемые компании. Он поблагодарил инвесторов за доверие, VEON — за поддержку, команду — за труд, а клиентов — за лояльность.

Сейчас «Киевстар» является ведущим цифровым оператором Украины. Он обслуживает почти 23 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета. Компания также владеет медицинской платформой Helsi с более 29 млн зарегистрированных пользователей, платформой кино и телевидения «Киевстар ТВ», а также сервисом такси Uklon. Именно при подготовке к покупке Uklon начали активно говорить о предстоящем выходе на Nasdaq.

«Киевстар» также является поставщиком решений для корпоративных клиентов, предоставляя услуги облачных технологий, киберзащиты и искусственного интеллекта. Через подразделение Kyivstar.Tech компания развивает направление разработки программного обеспечения в Украине и является партнером Starlink.

