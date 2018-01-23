Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами, рынок начал падать
Власти Южной Кореи объявили о запрете любых операций с криптовалютами, проводимыми с анонимных банковских счетов, сообщает BBC News. Нововведение вступит в силу с 30 января.
Теперь все держатели виртуальных кошельков криптовалют должны будут привязывать их к реальным банковским счетам, а также подтверждать свои личности при проведении любых операций. Кроме того, иностранцам и несовершеннолетним будет запрещено инвестировать в рынок криптовалют на территории Южной Кореи.
В Южной Корее этот шаг объясняют стремлением положить конец использованию рынка виртуальных криптовалют для отмывания денег.
Южная Корея считается третьим в мире по объему торгов рынком криптовалют после Японии и США. Предполагается, что это решение приведет к значительным колебаниям курса виртуальных валют. Собственно, падение уже началось.