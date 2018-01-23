Новости
Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами, рынок начал падать
88

Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами, рынок начал падать

Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами, рынок начал падать

Власти Южной Кореи объявили о запрете любых операций с криптовалютами, проводимыми с анонимных банковских счетов, сообщает BBC News. Нововведение вступит в силу с 30 января.

Теперь все держатели виртуальных кошельков криптовалют должны будут привязывать их к реальным банковским счетам, а также подтверждать свои личности при проведении любых операций. Кроме того, иностранцам и несовершеннолетним будет запрещено инвестировать в рынок криптовалют на территории Южной Кореи.

В Южной Корее этот шаг объясняют стремлением положить конец использованию рынка виртуальных криптовалют для отмывания денег.

Южная Корея считается третьим в мире по объему торгов рынком криптовалют после Японии и США. Предполагается, что это решение приведет к значительным колебаниям курса виртуальных валют. Собственно, падение уже началось.

Источник: BBC News и meduza

Похожие записи