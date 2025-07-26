«Южный парк» высмеял Трампа в новом 27 сезоне, поссорился с Белым домом и отпраздновал сделку на $1,5 млрд

Премьера нового 27-го сезона мультсериала «Южный парк» состоялась 23 июля и вызвала не только бурную реакцию в сети, но даже официальный ответ Белого дома.

Соглашение с Paramount

Незадолго до премьеры создатели сериала Мэтт Стоун и Трей Паркер подписали большой контракт с Paramount. Соглашение позволит продолжить показ продукции Comedy Central даже несмотря на то, что Paramount работает над завершением своего слияния со Skydance. Ранее в этом месяце Паркер и Стоун выразили свое разочарование решением Paramount отложить премьеру 27 сезона на две недели в аккаунтах сериала в социальных сетях, утверждая, что слияние Paramount портит Skydance «портит» их шоу.

За данные The Hollywood Reporter, соглашение действует пять лет и включает 50 новых эпизодов. Его оценивают в $300 млн в год, или $1,5 млрд в целом, что делает South Park одной из самых дорогих телефраншиз. Библиотека сезонов «Южного парка» перейдет к Paramount+ в США и во всем мире. Новые эпизоды также будут транслироваться на Paramount+ на следующий день после их выхода на Comedy Central. Park County, продюсерская компания Стоуна и Паркера, получает около 50% всех доходов от трансляций, хотя сам сериал принадлежит Paramount.

Скандал с Белым домом

В конце недели ленты социальных сетей заполонили отрывки первого эпизода 27 сезона «Южного парка» под названием «Нагорная проповедь». Фанаты были в восторге от того, как создатели сериала высмеяли 47-го президента США. Сатирический сериал известен своими безжалостными расправами над знаменитостями, его критика Трампа стала чрезвычайно сокрушительной.

В эпизоде продолжительностью 22 минуты жители города требуют ответов от президента, который может «только арестовывать и подавать в суд на людей», одновременно значительно ухудшая жизнь каждого. После того, как весь город объединяется, появляется новая версия Трампа в сериале, которая гораздо точнее изображает действующего президента США, для создания образа которого использовали несколько реальных фото.

Мультфильм упоминает внедрение пошлин в отношении Канады, бомбардировки Ирана и другие реальные события. В сериале высмеивается угроза Трампа подать в суд на художников Белого дома за то, что они нарисовали его определенным образом. «Почему у меня такой маленький член?» — спрашивает Трамп у них. Также Трамп снимает всю одежду, прежде чем лечь в постель с Сатаной. Интересно, что его поведение, голос, действия и диалоги намекают на то, что персонаж является новой версией Саддама Хусейна из «Южного парка» — у них много общих черт.

«Его пенис крошечный, но его любовь к нам огромна», — говорит закадровый голос в социальной рекламе в эпизоде.

На Comic-Con Трей Паркер рассказал, что продюсеры требовали скрыть пенис Трампа, но создатели отказались это делать. Мэтт Стоун говорит, что решением стало дорисовать ему глаза, чтобы сделать из него отдельного персонажа: «Тогда его не надо блюрить».

Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс сделала заявление относительно изображения президента в 27 сезоне. В обычном разговоре, комментируя эти слова, можно было бы сказать «подгорело».

«Лицемерие левых действительно бесконечно — годами они преследовали «Южный парк» за то, что они называли «оскорбительным» контентом, но внезапно они начали хвалить шоу. Как и создатели «Южного парка», у левых нет аутентичного или оригинального контента, поэтому их популярность продолжает падать до рекордно низкого уровня. Это шоу не было актуальным более 20 лет и держится на волоске со своими невдохновенными идеями в отчаянной попытке привлечь внимание. Президент Трамп выполнил больше обещаний всего за шесть месяцев, чем любой другой президент в истории нашей страны, и ни одно четвертосортное шоу не может сорвать горячей серии побед президента Трампа», — заявила она изданию Rolling Stone.

Когда эпизод подходит к концу, Эрик Картман (Трей Паркер) и Баттерс (Мэтт Стоун) произносят последнюю реплику, которая насмехается над опасениями относительно отмены сериала после критики Трампа.

Источник: IGN и IGN