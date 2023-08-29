К 100-летию Disney повторно выпустит в украинский прокат мультфильмы «Моана», «Зверополис» и «Холодное сердце»

В этом году студия Disney празднует свое 100-летие — в честь этого события в кинотеатрах Украины планируются эксклюзивные показы трех анимационных хитов студии: желающие смогут пересмотреть мультфильмы «Моана», «Зверополис» и «Холодное сердце», чтобы всколыхнуть в память и найти новые смыслы в уже хорошо знакомых историях.

В кинотеатрах Украины повторный прокат мультфильмов «Моана» (2016), «Зверополис» (2016) и «Холодное сердце» (2013) стартует с 14 октября.

Расписание кинопоказов

«Моана» (14-15 октября);

«Зверополис» (21-22 октября);

«Холодное сердце» (28-29 октября).

Праздничные постеры

Кратко о чем мультфильмы

«Моана» рассказывает историю отважной девушки, которая отправляется в далекое путешествие по открытому океану, чтобы спасти свой народ и найти то, к чему всегда стремилась — настоящую себя. По пути она встречает когда-то могущественного полубога Мауи, который становится ее наставником и помогает справиться с огромными монстрами и другими трудностями.

«Зверополис» показывает современный мегаполис, который совсем не похож на другие. Город, где вместе живут животные из разных сред. Город, где независимо от того, кем ты являешься, от самого слона до малейшей землеройки, можешь быть кем угодно. Это история об офицере-новичке Джуди Хопсе, которая становится первым кроликом в полиции, где служат большие и сильные животные. Чтобы показать себя, она хватается за возможность раскрыть сложное дело, даже если это означает сотрудничество с лисом-мошенником Ником Крутихвостом.

«Холодное сердце»— сказочная история Анны и Эльзы, двух сестер из волшебного королевства Арендель, которые друг ради друга готовы на все что угодно. В команде со строгим альпинистом Кристофом и его верным оленем Свеном, а также забавным снеговиком по имени Олаф они покоряют собственный Эверест и борются со стихией, пытаясь спасти королевство.

100-летие Disney

16 октября 1923 года братья Уолтер и Рой Диснеи основали небольшую анимационную студию Disney Brothers Cartoon Studio, которая прошла долгий путь становления и превращения в одну из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире. 100 лет — много, и мало одновременно. И сегодня у каждого Disney, чье влияние на поп-культуру трудно переоценить, ассоциируется с разными произведениями искусства и воспоминаниями с детства. Вдруг имеете какую-нибудь интересную личную историю, так или иначе связанную с Disney, или список любимых фильмов/сериалов/мультфильмов, добро пожаловать в комментарии 😉