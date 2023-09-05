Закарпатские таможенники изъяли партию Starlink на 170 тыс. грн, которую пытались ввезти под видом гуманитарной помощи

Таможенная служба сообщила о задержании коммерческой партии спутниковых терминалов Starlink, которые пытались ввезти в Украину под видом гуманитарной помощи. Инцидент произошел на украино-венгерской границе на таможенном посту «Астей».

Отмечается, что во время таможенно-пограничного контроля 36-летний водитель туристического автобуса, возвращавшийся из стран Евросоюза в Ивано-Франковск, задекларировал перемещение исключительно гуманитарной помощи. Так, согласно предоставленным документам, в адрес общественной организации в г. Сятин направлялись из Мадрида 19 комплектов терминалов Starlink Kit. Совокупная стоимость терминалов составляет 170 тыс. грн.

Однако в ответ на обращение таможенников, указанная общественная организация опровергла, что она является получателем гуманитарной помощи в виде спутниковых терминалов. В связи с этим за попытку перемещения товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

В настоящее время спутниковые терминалы временно изъяты таможенниками. Дело направят в суд для дальнейшего разбирательства. Нарушителю грозят штрафные санкции в виде взыскания 100% от стоимости предметов правонарушения с их последующей конфискацией.