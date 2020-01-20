Законопроект о противодействии дезинформации: административная и уголовная ответственность, Уполномоченный по вопросам информации, Индекс доверия медиа и другие новшества

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Министерство культуры, молодежи и спорта представило законопроект о противодействии дезинформации. По словам заместителя министра Анатолия Максимчука, главная цель закона – защита информационного пространства Украины от дезинформации и гибридных угроз. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за распространение дезинформации, Уполномоченного по вопросам информации, Индекс доверия медиа и журналистское самоуправление.

Начнём с того, что представленный законопроект даёт определение недостоверной информации и дезинформации.

Недостоверная информация – это ложные сведения о лицах, фактах, событиях и явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполные или искажённые.

Дезинформация – это недостоверная информация, представляющая общественный интерес, в частности — относительно национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитета, обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды.

Вместе с тем, «оценочные суждения, в том числе критические; сатира и пародия; недобросовестная реклама дезинформацией не являются».

Поскольку действующее законодательство не предусматривает обращение в суд за распространение дезинформации, министерство предлагает ввести должность Уполномоченного по вопросам информации и наделить его такими полномочиями. Уполномоченного будет назначать правительство, его предстоит выбирать среди кандидатов от профильного министерства, министерства юстиции и Омбудсмена. Уполномоченный по вопросам информации займётся вопросами мониторинга информационного пространства и реагирования на заявления о распространении дезинформации. Также этот чиновник будет создавать обращения к распространителям информации с заявлениями об ответе или опровержении дезинформации. Кроме того, ему предстоит обращаться в суд:

с исками об опровержении и предоставлении права на ответ по дезинформации;

с заявлениями об ограничении доступа к информации при отсутствии исходных данных распространителя или отсутствии реакции на заявления Уполномоченного.

А если Уполномоченный выявит признаки уголовного преступления, то он сможет обращаться в правоохранительные органы. Будут у него и другие обязанности. По словам Анатолия Максимчука, посчитать возможное количество обращений по дезинформации пока невозможно, но для помощи Уполномоченному планируется привлекать «внешние независимые мониторинговые компании». Офис Уполномоченного будет финансироваться за счёт государства, а посчитать необходимый бюджет смогут, когда появится финальный текст документа.

Кроме того, законопроект предусматривает внедрение своеобразного «знака качества» для медиа – Индекс доверия медиа. Он должен подтверждать соблюдение принципов журналистской этики и требований по проверке информации. Предполагается, что Индекс будет состоять из трёх частей:

соблюдение Кодекса этики. Информацию об этом будет предоставлять самоуправляемая журналистская организация; наличие исходных данных; соблюдение законодательства (сколько было жалоб и т.д.).

Индекс будет присваиваться в соответствии с критериями, а сами критерии предстоит задавать упомянутому выше Уполномоченному. Индекс доверия планируется сделать добровольным.

Одной из проблем, которую, по словам представителей министерства, должен решить законопроект, это невозможность идентифицировать лицо, распространяет массовую информацию. Ранее мы уже писали что в проекте закона о медиа хотят раскрыть владельцев анонимных Telegram-каналов. В законе о противодействии дезинформации также хотят закрепить понятия «распространитель массовой информации» и «массовая информация».

Распространитель массовой информации – это физическое или юридическое лицо, в том числе субъект в сфере медиа, которое создаёт или собирает и распространяет массовую информацию.

Массовая информация – это любая информация, доступная для неограниченного или неопределённого круга лиц или к которой можно получить доступ любому лицу с любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или разрешению распространителя такой информации.

Закон должен обязать распространителей массовой информации размещать собственные идентификационные данные на веб-сайте, в разделе о владельце.

Кроме того, поставщики услуг хостинга, провайдеры платформ общего доступа к информации и провайдеры сервисов обмена мгновенными сообщениями будут обязаны иметь представительство или дочернюю компанию в Украине. Также их обяжут размещать собственные идентификационные данные. Таким образом, Facebook, YouTube и другие подобные сервисы и компании должны будут открывать свои представительства в Украине, соблюдая требование закона.

«В случае, если они этого не делают, будут обращения в главный офис от имени государства. Мы рассчитываем на цивилизованный подход компаний, которые являются глобальными, акции, которых размещаются на биржах. Это нормальные цивилизованные отношения. Государственного принуждения не может быть», — отметил заместитель министра Анатолий Максимчук.

Также добавим, что распространяя недостоверную информацию из официальных источников, распространитель может указывать источник информации, но не обязан проверять её на достоверность, поэтому не несет ответственности в случае ее опровержения.

Ещё одним новшеством является организация журналистского самоуправления. Она должен следить за соблюдением профессиональной этики и стандартов среди сообщества. Этот орган будет выдавать единую прескарту самоуправляющейся организации, предоставлять или приостанавливать статус профессионального журналиста, а также разрабатывать и утверждать Кодекс профессиональной этики журналистов. Предполагается, что участие в организации будет добровольным.

Законопроект предусматривает, что за распространение дезинформации будет наступать ответственность: административная или уголовная. Административная ответственность предусматривает штрафы от 5 до 2000 минимальных зарплат за различные виды нарушений. Отмечается также, что штрафы за распространение дезинформации применяются исключительно судом, при условии удовлетворения заявления Уполномоченного.

Положения об уголовной ответственности будет действовать до восстановления полного контроля над территорией Украины и предусматривает штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет. За распространение дезинформации с использованием ботов и средств умышленной подделки источников информации наказанием будет срок от 2 до 5 лет. А финансирование таких действий будет караться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Вместе с тем, законопроект предусматривает небольшое количество средств борьбы с распространением дезинформации, исходящей из России и граждан РФ на территории Украины.

«Закон будет регулировать всё, что будет происходить на территории Украины. А для российских журналистов будет введена обязательная аккредитация и разрешение на работу в Украине, который будет давать Минкульт», — сообщил заместитель министра Анатолий Максимчук.

После доработки данный законопроект планируется передать на рассмотрение правительства до 28 февраля.

Источник: netfreedom